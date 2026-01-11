¿Cuál es la situación de Petroperú tras el decreto de urgencia sobre reorganización y que gestión pase a manos de Proinversión?

Carlos Gonzáles, exfuncionario de Petroperú y especialista en hidrocarburos, declaró en RPP que se debe plantear una hoja de ruta sobre la empresa estatal, luego que la gestión integral pase a manos de Proinversión.

"Proinversión seguramente va a tener que contratar a expertos internacionales que ayuden a hacer todo este plan, porque esto no es una cosa sencilla. Se debe contratar expertos para que nos den la idea, la hoja de ruta de lo que se tiene que hacer en el tema del oleoducto, en el tema de la refinería Talara y en todo lo que esté relacionado con la comercialización propiamente. Son las tres actividades principales en las que Petroperú va a seguir", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Añadió que, si la decisión política del gobierno es que Petroperú "siga participando en los lotes petroleros, esa es una cuarta unidad de negocios".

Por otro lado, sostuvo la disposición del gobierno, publicado a través de un decreto de urgencia, no es una privatización de la empresa ya "se está queriendo salvar a Petroperú antes de que sea administrada directamente por sus acreedores".

"Hay proyectos de ley que están pidiendo la derogatoria del decreto de urgencia. Tengo la certeza de que estos congresistas que han presentado estos proyectos de ley no han leído, no han analizado, ni han discutido con Proinversión los alcances de este decreto de urgencia, pero que quieren la derogación hablando de soberanía energética. ¿De qué soberanía energética estamos hablando?", mencionó Gonzáles en RPP.

¿Cuál es la situación de la producción tras el decreto de urgencia?

Por otro lado, Carlos Gonzáles sostuvo en RPP que la producción nacional asciende a aproximadamente 40 000 barriles diarios, de los cuales 20 000 provienen de la costa y otros 20 000 de la selva.

Sin embargo, mencionó que una parte significativa de esta producción de la selva enfrenta dificultades debido que el oleoducto que conecta con la refinería de Talara "no ofrece garantía de operatividad".

"Si lo ponen en operación, a los 15 días sale de operación nuevamente por los sabotajes de los que es víctima permanentemente. Entonces el crudo de la selva se está yendo al extranjero", declaró en Ampliación de Noticias.

Respecto al crudo de la costa peruana, Gonzáles mencionó "que el problema que tienen en estos momentos es que la mayor parte de las productoras están en una situación sumamente difícil porque le entregan su crudo al único comprador que tienen".

"No tienen otro comprador, es imposible tener otro comprador hasta ahora, y ese comprador les paga tarde, mal o nunca. Les paga tres, cuatro, cinco o seis meses de atraso", añadió.

En consecuencia, el especialista dijo que, si no se cumple con los pagos, la cadena de producción en Talara corre el riesgo de paralizarse, provocando impactos negativos no solo en los trabajadores, sino también en las regalías que el Estado y las regiones productoras reciben.

"Significa que si se para la producción, se va a tener que recurrir seguramente a un cese de personal masivo, tanto de los productores como de los subcontratistas que trabajan para los productores. Es decir, se verían varios miles de hogares afectados por esa situación. Además de eso, el Estado dejaría de recibir regalías, el Estado dejaría de recibir impuestos, y lo más paradójico, que las regiones —que están reclamando que hay que fortalecer, proteger, que no se venda Petro Perú y que no se siga adelante con el proyecto de urgencia— serían los principales afectados", declaró en RPP.

Situación del oleoducto

Por otro lado, sostuvo que para garantizar el funcionamiento del oleoducto del norte peruano es que sea operado "por un concesionario privado y que sea él que se encargue de terminar de adecuar el oleoducto peruano a las normas estándares de seguridad y de operación".

"(...) que sea él que modernice el oleoducto, el que termine de ponerlo operativo y que le dé todas las garantías de cobertura y de seguridad para que no vuelva a ser en materia de sabotajes. Pero eso es solamente si se concesiona", informó en RPP.

Precisó que el oleoducto no es de Petroperú (solo es concesionario), sino del Ministerio de Energía y Minas y es quien debe decidir el cambio de concesionario.

Agregó que el caso también involucra a Perupetro porque "maneja los contratos petroleros" y sugirió que esta empresa debe aplicar "medidas orientadas a incrementar reservas y producción".

"Si Perupetro toma decisiones que estén orientadas a incrementar reservas y producción, como por ejemplo bajar el costo de la regalía, va a aumentar el volumen transportable y al aumentar el volumen transportable va a disminuir la tarifa y todo va a ser una cadena positiva. Pero eso no lo está haciendo. Perupetro no está haciendo eso ni en la selva y mucho menos en Talara, donde hay lotes que pagan 50% de regalías", declaró en Ampliación de Noticias.