Jodie Foster se une a las críticas contra películas de superhéroes de Marvel y DC: ¿qué dijo?

Jodie Foster, la icónica actriz ganadora de dos premios Oscar con El silencio de los inocentes y Acusados, se suma también a las críticas vertidas contra las películas de superhéroes de Marvel y DC. En una entrevista con la revista francesa Elle, la intérprete de 61 años se refirió a la industria de filmes basados en personajes de cómics mencionando que la popularidad de dichos largometrajes se basa en “una fase” que tiene que terminar.

“Es una fase. Es una fase que ha durado demasiado, para mí, pero es una fase y he visto muchas diferentes. Esperemos que la gente se canse”, declaró Jodie Foster, quien viene protagonizando Nyad, la serie de drama de Netflix basada en la autobiografía Nyad titulada Find a Way.

Es así como Jodie Foster se une a la misma opinión de Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Francis Ford Coppola y Ridley Scott, quienes también expresaron sus cuestionamientos a los filmes de superhéroes que en la actualidad vienen decepcionado con su recaudación en taquilla como el caso de The Marverls, película que no llegó a los 100 millones de dólares en Estados Unidos.

“Las películas buenas como Iron Man, Black Panther o Matrix me maravillan y me dejo llevar por su entretenimiento, pero no es por eso por lo que me convertí en actriz. Estas películas no cambian mi vida. Ojalá haya espacio para todos lo demás”, sostuvo la también directora de cine estadounidense.

Jodie Foster ganó el Oscar como mejor actriz con El silencio de los inocentes y Acusados. | Fuente: EFE

Martin Scorsese reiteró su crítica a las películas de superhéroes

Martin Scorsese es otra celebridad hollywoodense que critica el contenido de las películas de superhéroes calificando de “negativa” la posible “omnipresencia” que podrían tener ese tipo de largometrajes al ser consultado sobre los éxitos y la popularidad de las películas de DC o Marvel.

“El peligro es lo que (las películas de cómic) le está haciendo a nuestra cultura (...) Porque ahora habrá generaciones que pensarán que las películas son solo eso: eso es lo que son las películas", declaró el director de Taxi Driver, Buenos muchachos, El irlandés, entre otros filmes.

Anteriormente, el también ganador al Óscar como mejor director con Los Infiltrados (2007) causó revuelo por su arremetida contra las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en una conversación con Empire durante la promoción de su película El Irlandés el 2019.

“No las he visto. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más que puedo pensar de ellas, considerando lo bien hechas que están y el buen trabajo que hacen los actores dadas las circunstancias, es que son un parque temático. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias psicológicas y emocionales a otros seres humanos”, dijo.

The Marvels es la película menos taquillera de Marvel

The Marvels es oficialmente la película menos taquillera de la historia del UCM. A cuatro semanas de su estreno, la película protagonizada por Brie Larson (Capitana Marvel) solo logró recaudar 197 millones en taquilla a nivel mundial donde 80,7 millones vienen de las salas de cine de Estados Unidos y los otros 116,3 millones de otros países donde llegó el filme.

Asimismo, de acuerdo con información difundida por Variety, The Marvels salió del top 10 de recaudación de taquilla en Norteamérica logrando solo 2,4 millones de dólares, y generando así una llamativa caída desde su estreno en dicho país el último 10 de noviembre donde obtuvo 46 millones, siendo el peor debut para el UCM en un primer fin de semana.

Según informó Variety, The Marvels es también la primera película del UCM que no consiguió superar los 100 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos estando incluso muy lejana de la primera entrega de Capitana Marvel, película que debutó con 153 millones de dólares y que logró 1,130 millones a nivel global tras su estreno el 2019.