La Oreja de Van Gogh estrenará canción inédita con Amaia Montero en especial televisivo de Año Nuevo

La banda española celebrará su esperado regreso con Amaia al frente en una aparición especial el 31 de diciembre, donde además presentará una canción inédita.

El regreso ya es una realidad. Tras meses de rumores, La Oreja de Van Gogh confirmó en octubre la vuelta de Amaia Montero al grupo, apenas un día después de cumplirse un año de la salida de Leire Martínez. La noticia marcó un punto de inflexión para los fans y abrió una nueva etapa en la historia de la banda.

“Sin decir nada, todos pensamos lo mismo: está ocurriendo”, compartieron entonces los integrantes del grupo, al anunciar que llevaban meses refugiados en San Sebastián componiendo nuevas canciones. El comunicado estuvo acompañado por una imagen de Amaia junto a la banda y la confirmación de que el guitarrista Pablo Benegas se apartaría temporalmente del proyecto.

El impacto fue inmediato. Las entradas para la gira Tantas cosas que contar, con la que celebrarán 30 años de carrera, se agotaron en tiempo récord. El tour comenzará el 9 de mayo en Bilbao y pasará por ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, A Coruña y Pamplona.

Ahora, el esperado reencuentro tendrá su primer gran momento televisivo. Este lunes 22 de diciembre se confirmó que La Oreja de Van Gogh reaparecerá con Amaia Montero al frente en el especial de Nochevieja que RTVE emitirá el 31 de diciembre desde las 11:30 p.m., justo antes de las campanadas desde la Puerta del Sol en Madrid, que estarán a cargo de Chenoa y Estopa.

El regreso de La Oreja de Van Gogh

La actuación formará parte de La casa de la música, un programa especial que reunirá a artistas como Lola Índigo, Nicki Nicole y Ana Torroja desde distintos espacios de España. En el caso de La Oreja de Van Gogh, el escenario elegido es el Palacio de Miramar de San Sebastián.

Desde allí, la banda presentará por primera vez su nuevo sencillo, una canción inédita que marcará el inicio oficial de esta nueva etapa con Amaia nuevamente como vocalista.

Horas antes de que se conociera la noticia, el grupo sorprendió a sus seguidores con un mensaje navideño cargado de emoción: “Ha sido un año muy desafiante para nosotros, pero lo terminamos abrazados, muy juntos y con nueva música bajo el brazo”, escribieron.

La Oreja de Van Gogh y una Nochevieja especial

El anuncio del especial de RTVE estuvo acompañado por un breve video de invitación. “Hola, somos La Oreja de Van Gogh y este año vamos a pasar la Nochevieja en Televisión Española”, dijo Amaia, sonriente, frente a la cámara.

A su turno, Xabi San Martín adelantó: “Vamos a presentar una canción inédita justo antes de las campanadas. Es un auténtico placer celebrar con Televisión Española sus 70 años”.

