El último romántico: Cristiano Ronaldo dedica mensaje de cumpleaños a Georgina Rodríguez

Con la misma pasión con la que festeja sus goles, Cristiano Ronaldo sigue gritando su amor por Georgina Rodríguez. Esta vez, el futbolista portugués utilizó sus redes sociales para enviarle un saludo de cumpleaños a la modelo y empresaria, que este martes celebra 32 años.

El mensaje fue compartido a larga distancia, ya que el delantero se encuentra en Arabia Saudita concentrado con su equipo, mientras que Georgina está en Estados Unidos cumpliendo compromisos relacionados con el cine y eventos oficiales.

"¡Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida!", escribió Ronaldo a su prometida, con quien mantiene una relación desde noviembre de 2016.

Las recientes actividades que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez realizaron a la distancia



El lunes, con la presencia de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr derrotó por la mínima diferencia al Al Taawon en la fecha 17 de la Liga Profesional Saudí.

Por su parte, Georgina Rodríguez estuvo en Washington D.C., donde visitó la Casa Blanca con motivo de la proyección de Melania, un documental sobre la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La empresaria asistió al estreno de la producción y compartió imágenes de su visita en redes sociales.

"Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. Felicidades por tu película @melaniatrump, por el trabajo detrás de ella y por traerla a la vida con tanta presencia y sensibilidad", publicó la modelo.

La vida familiar de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez nació en Argentina a pesar de que su familia es de Murcia, al sureste de España. Sin embargo, su padre tomó la decisión de viajar a Buenos Aires para poder trabajar y fue ahí donde ella y su hermana Ivana nacieron con la nacionalidad albiceleste.

Se había especulado que la relación entre Georgina y sus padres fue complicada y que los altibajos habrían provocado distanciamiento entre ellos. No obstante, la modelo se encargó de desmentir esta versión.

"Las acusaciones no son ciertas y, además, hacen daño a nuestra familia. Tenemos una relación magnífica, muy estrecha de amor infinito con nuestros padres", mencionó en sus redes.

Su papá falleció en el 2019 tras un derrame cerebral en Buenos Aires.

Por la situación económica que atravesaba, Georgina Rodríguez trabajó desde joven para aportar dinero a su hogar. Fue mesera en Jaca, municipio de España, y niñera en Inglaterra, entre otros trabajos. Más adelante, ya instalada en España, consiguió un puesto como asistente en una tienda de Gucci. Fue en ese lugar donde su vida cambió por completo, ya que, por cosas del destino, ella y Cristiano se vieron por primera vez.