“Es una obsesión mutua”: la química de Margot Robbie y Jacob Elordi que traspasó pantallas tras ‘Cumbes Borrascosas’

La adaptación dirigida por Emerald Fennell apuesta por una conexión intensa entre sus protagonistas, cuyo magnetismo ha captado la atención del público.

La reciente película que estrenará Margot Robbie es Cumbes Borrascosas donde compartirá roles con Jacob Elordi. Basada en la obra clásica de Emily Brontë, los protagonistas han creado una estrecha relación, tanto así que la actriz mencionó que ha generado codependencia profesional con su compañero de reparto.

“Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo. Siempre soy esa persona devastada cuando termina un proyecto y nunca quiero que se acabe. Creo que con Jacob desarrollé eso muy rápido también”, dijo en entrevista con Fandango.

Asimismo, añadió que Elordi siempre se mantenía cerca de ella pese a que a veces no interactuaban. Esta confesión fue respaldada por el actor quien calificó su relación como “obsesión mutua”.

“Si tienes la oportunidad de compartir un set con Margot Robbie, te aseguras de estar a cinco o diez metros de ella en todo momento, observando cómo toma el té, cómo come. Es simplemente una actriz de élite”.

La necesidad de sentirse cerca de Jacob Elordi fue real ya que, al tercer día del rodaje, la actriz se sentía incómoda al no verlo o no estaba a su lado. “Me sentí realmente nerviosa y desorientada. Me sentí bastante perdida, como un niño sin su manta”, agregó.

¿De qué trata ‘Cumbes Borrascosas’?

El adelanto permite adentrarse con mayor profundidad en la historia y muestra el vínculo entre los protagonistas desde su infancia, cuando Cathy (Margot Robbie) y el joven Heathcliff (Jacob Elordi) se conocen por primera vez. Con el paso de los años, ya en la adultez, las diferencias sociales y sus propios conflictos personales los conducen a una relación intensa, marcada por la pasión y la autodestrucción.

El tráiler, musicalizado con Chains of Love, una canción inédita de Charli XCX, abre con una pregunta de Cathy: “¿Qué harías si fueras rico, Heathcliff?”. Él responde con ironía: “Supongo que lo que hacen todos los hombres ricos: vivir en una gran casa, tratar mal a mis sirvientes, casarme”.

La tensión aumenta cuando Cathy anuncia su compromiso con Edgar Linton, personaje interpretado por Shazad Latif, una decisión tomada para preservar su estatus social. La noticia golpea profundamente a Heathcliff, cuyo dolor se convierte en un deseo de venganza que, al igual que en la novela original, termina arrastrando a ambas familias a un destino trágico. Aun así, el avance deja claro que la atracción entre ambos persiste, incluso cuando intentan negarla.

Además de Robbie y Elordi, el reparto incluye a Hong Chau como Nelly Dean y a Alison Oliver en el papel de Isabella Linton. Charlotte Mellington y Owen Cooper dan vida a las versiones jóvenes de Cathy y Heathcliff. Emerald Fennell no solo dirige y escribe la película, sino que también ejerce como productora de un proyecto que, según ha confesado, la ha acompañado desde su adolescencia.

¿Cuándo se estrena en cines ‘Cumbes Borrascosas’?

La película llegará a los cines peruanos el jueves 12 de febrero de 2026, como previa al Día de San Valentín.

Elenco de ‘Cumbes Borrascosas’

Margot Robbie como Catherine Earnshaw

Charlotte Mellington como la joven Catherine

Jacob Elordi como Heathcliff

Owen Cooper como el joven Heathcliff

Shazad Latif como Edgar Linton

Hong Chau como Nelly Dean

Vy Nguyen como la joven Nelly

Alison Oliver como Isabella Linton

Ewan Mitchell como Joseph