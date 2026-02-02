Al ritmo de ‘Don’t Stop 'til You Get Enough’, mira el tráiler oficial de ‘Michael’ [VIDEO]

En noviembre de 2025, se lanzó un teaser lo que se vería en Michael, película biográfica de Michael Jackson. Sin embargo, este lunes 2 de febrero, Universal sorprendió a los fanáticos de El Rey del Pop publicando el tráiler oficial.

Al son de Don’t Stop ’til You Get Enough, se ven más detalles de la cinta, entre ellos, a Colman Domingo y Nia Long como Joe y Katherine Jackson, los padres de MJ. También se muestra a ‘Bubbles’, su chimpancé.

Asimismo, hacen un recorrido por sus mejores éxitos como Thriller, donde se verá cómo fue la grabación de su mayor éxito y Billie Jean, con su icónico paso lunar.

Por otro lado, parece que también veremos el accidente de Michael Jackson mientras grababa un comercial de Pepsi en 1984. Como se recuerda, el cantante sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, en su cráneo y rostro luego de que una serie de fuegos artificiales explotaron antes de tiempo, ocasionándole severas quemaduras.

El tráiler oficial de "Michael", la película biográfica de Michael Jackson

¿Cuándo se estrena "Michael", la película biográfica de Michael Jackson?

A pesar de que el rodaje concluyó en mayo de 2024, la película pasó por regrabaciones y presentó un primer corte de larga duración. Esto llevó a los estudios a considerar, en algún momento, dividirla en dos partes.

El presupuesto de la producción se estima en 155 millones de dólares.

Michael llegará a los cines el 24 de abril de 2026, adelantando su estreno que inicialmente estaba previsto para octubre.

Nuevo póster oficial de "Michael", la película biográfica de Michael Jackson

¿Cuál es el reparto de "Michael", la película biográfica de Michael Jackson?

El filme reúne a un elenco de alto perfil. Conoce de quiénes se trata:

Miles Teller interpreta a John Branca, abogado y asesor de Jackson

Colman Domingo y Nia Long dan vida a sus padres, Joe y Katherine Jackson

Jessica Sula encarna a LaToya Jackson

Larenz Tate será Berry Gordy, fundador de Motown Records

Laura Harrier interpreta a Suzanne de Passe

Kat Graham asume el papel de Diana Ross

Liv Symone como Gladys Knight

Kevin Shinick como Dick Clark

KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray

Kendrick Sampson como Quincy Jones, productor que conoció a Michael cuando apenas tenía 12 años

¿Quién es Jaafar Jackson, protagonista de "Michael"?

Jaafar Jackson, de 29 años, es hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza, y no es ajeno al mundo del entretenimiento. Desde los 12 años, mostró interés por la música y el baile, debutando en los escenarios en 2017.

Su sencillo Got Me Singing de 2019, parte de su álbum debut Famous; además de ser un tributo a su tío, la producción del artista destaca por su sorprendente parecido vocal con Michael Jackson.