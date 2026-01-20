Hilary Duff sorprende al cantar 'What Dreams Are Made Of' en vivo por primera vez desde la película de Lizzie McGuire

La actriz y cantante volvió a los escenarios tras casi una década y emocionó a los fans con un momento histórico, previo al lanzamiento de su nuevo álbum.

Hilary Duff está oficialmente de regreso a los escenarios —y lo hizo cumpliendo el sueño de toda una generación. La actriz y cantante ofreció el lunes 19 de enero su primer concierto desde 2015 en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres, donde interpretó en vivo por primera vez What Dreams Are Made Of, el icónico tema de Lizzie McGuire: estrella pop (2003), según informó Rolling Stone.

La artista, de 38 años, cautivó desde su aparición en el escenario con un estilismo de aires románticos y avant-garde. Lució un enterizo color arena con una estructura escultural, capa asimétrica y grandes aplicaciones florales en relieve. Completó el look con botas altas de cuero blanco y una melena suelta con ondas naturales.

Antes de que sonaran los primeros acordes, Duff se dirigió al público con entusiasmo: “¿Adivinen qué, Londres?”, provocando la ovación inmediata de los asistentes. La canción, una de las más recordadas de su carrera y convertida en himno nostálgico para sus fans, forma parte del soundtrack de la película que cerró la historia de Lizzie McGuire, la serie con la que alcanzó la fama.

El regreso musical de Hilary Duff

Este concierto marca el inicio de una nueva etapa artística para Hilary Duff, quien lanzará Luck… or Something, su primer álbum en más de una década, el próximo 20 de febrero bajo el sello Atlantic. El disco fue coproducido junto a su esposo, el músico Matthew Koma, y Brian Phillips.

Hasta el momento, la artista ha presentado dos sencillos: Mature, lanzado en noviembre, y Roommates, estrenado el pasado 16 de enero. La gira Small Rooms, Big Nerves Tour continuará el 24 de enero en Toronto, antes de trasladarse a Estados Unidos, donde incluye más fechas y una residencia en Las Vegas.

En declaraciones a Entertainment Tonight, Duff explicó por qué este regreso se dio recién ahora: “Siempre iba a pasar. No había forma de que la música no fuera parte de mi historia. Pero a los 38 años, en el momento de vida en el que estoy, finalmente me sentí segura y cómoda para abrir esa parte de mí otra vez”.

La historia detrás de Lizzie McGuire: estrella pop

En noviembre pasado, Hilary recordó en una entrevista con Variety su experiencia filmando la película de Lizzie McGuire. “Nunca había estado en Europa antes, así que fue increíble estar en Italia y vivir todo eso”, contó. También recordó el contraste entre las grabaciones en Italia y Vancouver: “Pasamos de filmar en Italia a un mes entero de lluvia sin parar”.

Sobre What Dreams Are Made Of, confesó en Entertainment Tonight: “Ni siquiera recuerdo haber grabado la canción. En ese momento no era técnicamente mi canción, era una canción de Lizzie McGuire. Tenía 14 años. Pero hoy, cuando la canto, siento mucha alegría”.

El mismo medio confirmó además una duda que rondó durante años entre los fans: Haylie Duff, hermana de Hilary, participó en el tema como la voz de Isabella, la estrella pop italiana que Lizzie suplanta en la película. “Sí, fui yo”, confirmó Haylie, cerrando uno de los debates más persistentes del fandom.

