Juegos Olímpicos de Invierno: Madonna, Lenny Kravitz y las Spice Girls suenan fuerte en el patinaje artístico

Los clásicos del pop y el rock marcaron una de las competencias más comentadas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya están en marcha y una de las disciplinas que más conversación ha generado en redes sociales es el patinaje artístico. En sus primeras jornadas, la pista de hielo se transformó en un verdadero escenario musical, donde el deporte y la cultura pop se fusionaron al ritmo de Madonna, Lenny Kravitz y las Spice Girls.

Desde himnos del pop hasta clásicos del rock, la música fue protagonista de las rutinas que acompañaron a los atletas en su lucha por las medallas, convirtiendo cada presentación en un espectáculo vibrante y cargado de energía.

Estados Unidos lidera con Lenny Kravitz

La pareja estadounidense conformada por Madison Chock y Evan Bates firmó una de las actuaciones más destacadas de la competencia hasta el momento. Su coreografía, musicalizada con American Woman y Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz, encendió al público y convenció al jurado.

Con saltos precisos, piruetas impecables y una ejecución sólida, los estadounidenses alcanzaron 91.06 puntos, la puntuación más alta de la jornada, entre aplausos constantes del público presente.

Francia rinde homenaje a Madonna

La dupla francesa integrada por Guillaume Cizeron y Laurence Fournier también se robó las miradas con una elegante presentación al ritmo de Vogue, uno de los clásicos más emblemáticos de Madonna.

La canción vuelve a estar en el centro de la conversación cultural, ya que forma parte de la banda sonora de El diablo se viste a la moda, película que estrenará su esperada secuela a finales de abril.

Spice Girls y nostalgia británica

Quienes también sorprendieron fueron los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson, que obtuvieron 86.85 puntos y se ubicaron en el tercer lugar. Su rutina incluyó Spice Up Your Life, éxito de las Spice Girls, y destacó por su puesta en escena.

Lilah lució un vestuario inspirado en la icónica bandera británica que solía usar Geri Halliwell, mientras que Lewis apareció con una camiseta sin mangas con estampado de leopardo, un claro guiño al estilo de Mel B en los años noventa.

Canadá e Italia completan el Top 5

Detrás de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se ubicaron Canadá (85.79) e Italia (83.54), ambos con presentaciones muy comentadas. Los canadienses patinaron al ritmo de Say You Love Me de Jessie Ware, mientras que los italianos apostaron por un mashup con Everybody y That’s the Way I Like It de los Backstreet Boys.

Mariah Carey, Andrea Bocelli y Laura Pausini en la inauguración

La música seguirá siendo protagonista en Milano Cortina 2026. Este viernes 6 de febrero, la ciudad de Milán acaparará la atención mundial con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizará en el emblemático estadio San Siro.

El espectáculo reunirá a grandes figuras internacionales como Mariah Carey, Andrea Bocelli y Laura Pausini, en una propuesta que irá del pop global a la ópera y la música clásica.

A ellos se sumarán el rapero milanés Ghali, con un sonido urbano y contemporáneo, y el pianista Lang Lang, una de las figuras más influyentes de la música clásica actual, junto a la mezzosoprano Cecilia Bartoli, directora artística de la Opéra de Monte-Carlo, en lo que promete ser una inauguración a la altura de la cita olímpica.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis