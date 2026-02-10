“Yo cantaba peor en RBD”: Alfonso Herrera defiende a Bad Bunny de las críticas por su voz en el Super Bowl 2026

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 sigue generando conversación. Después de que Bad Bunny cantara en español en un evento norteamericano dio mucho de qué hablar y sorprendió a muchos artistas.

Uno de ellos fue Alfonso Herrera, actor mexicano y exintegrante de RBD, quien se mostró feliz por la presencia latina en Estados Unidos.

“Benito la rompió creando un statement (declaración) muy poderoso. La coyuntura es perfecta”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter. El comentario del recordado Miguel Arango de la novela juvenil Rebelde generó varios comentarios, pero decidió responder al usuario ‘La tía Laura’.

“Pero canta muy feo, fue un buen show”, se lee. A lo que Alfonso Herrera respondió: “Yo cantaba peor en RBD. Acá lo importante es el mensaje”.

Alfonso Herrera defiende a Bad Bunny tras presentación del Super Bowl 2026.Fuente: X: @ponchohd

Bad Bunny armó la fiesta en el Super Bowl 2026 con ritmo latino

Bad Bunny se presentó el último domingo 8 de febrero en el esperado ‘show de medio tiempo’ (más conocido como el ‘halftime show’) del Super Bowl LX.

El popular ‘Conejo Malo’ brindó un show lleno de referencias a Puerto Rico y Latinoamérica -mencionó a Perú inclusive-. Además, estuvo acompañado por pasajes del espectáculo de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un primer momento, Bad Bunny miró fijamente a la cámara y se presentó con un mensaje inspirador.

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas”, exclamó el ganador a Mejor álbum del Año en los premios Grammy 2026.

Acto seguido, en un extremo del escenario apareció Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de Die With a Smile junto a una orquesta en vivo. Minutos después, ambos artistas se unieron en el escenario para bailar Baile inolvidable, desatando la ovación del público.