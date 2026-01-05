Mickey Rourke, actor de 'Iron Man 2', pide ayuda económica para evitar ser desalojado de su vivienda

El actor Mickey Rourke lanzó una campaña de recaudación en la plataforma Gofundme para reunir 100 mil dólares y no ser desalojado de su vivienda en alquiler. "La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad", señala el anuncio en la plataforma.

La campaña fue creada con el consentimiento de Rourke por Liya-Joelle Jones, una amiga del actor y que forma parte de su equipo. La recaudación de la popular plataforma se llama 'Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa'.

"Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo", indicó Jones al medio The Hollywood Reporter.

"La vida no siempre avanza en línea recta, y a pesar de todo lo que Mickey aportó con su trabajo y su vida, ahora enfrenta una difícil situación financiera que ha puesto en riesgo su vivienda", se lee en la publicación de la plataforma de ayuda económica.

"La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio", añade la descripción.

¿Por qué quieren desalojar a Mickey Rourke de su vivienda?

Mickey Rourke recibió una notificación de desalojo el 18 de diciembre de un apartamento que tenía alquilado desde marzo de 2025 por 5 200 dólares al mes, y que posteriormente aumentó hasta 7 mil dólares al mes, según informó el diario Los Angeles Times.

El actor saltó a la fama en la década de los ochenta con películas como 9 ½ Weeks o Diner, pero abandonó su carrera como actor para dedicarse al boxeo de manera profesional.

Aun así Rourke nunca desapareció del todo de la actuación, con papeles en Iron Man 2, Sin City o Domino. Uno de sus mejores papeles de los últimos años fue con The Wrestler de Darren Aronofsky en el que interpretó a un luchador profesional y que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar.