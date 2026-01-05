Últimas Noticias
Sam Smith dedica carta al Perú "con todo su amor": "No puedo esperar volver algún día"

Sam Smith dedica carta al Perú
Sam Smith dedica carta al Perú "con todo su amor" tras su visita a Machu Picchu y el Amazonas. | Fuente: Instagram (samsmith)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Este viaje ha sido pura magia", expresó el cantante Sam Smith tras compartir fotos de sus vacaciones en el Amazonas y en Machu Picchu en las últimas semanas.

Sam Smith se encuentra muy feliz por su reciente visita al Perú. El cantante británico de 33 años compartió este lunes 5 de enero un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde mostró algunos lugares —y paisajes— durante su estadía en el Amazonas, Cusco, Machu Picchu, entre otros centros turísticos en el país.

En unas primeras fotos, el intérprete de Stay with me y Unholy mostró el cielo azul, los campos de cosecha, las montañas y las pequeñas casas de una comunidad en la sierra peruana. También compartió otra imagen donde aparece en un bote paseando por uno de los lagos de la Amazonía Peruana, además de otra foto de una taza con pequeñas hojas de muña para la preparación de té.

De igual manera, el artista internacional compartió la fotografía de un oso perezoso colgado en un árbol y un platillo de la selva con pescado y pimiento encima de una hoja. Además, difundió otra foto de la histórica ciudadela de Machu Picchu junto a pequeños paisajes alrededor.

Entre las últimas imágenes, se ve la oscuridad de la selva dejando ver una casa flotante con lámparas encendidas. Smith también compartió una última foto siendo abrazado por un acompañante dentro de un bote mientas disfrutaba del paseo en la selva.

Sam Smith estuvo las dos últimas semanas en el interior del Perú disfrutando de los paisajes.
Sam Smith estuvo las dos últimas semanas en el interior del Perú disfrutando de los paisajes. | Fuente: Instagram (samsmith)

Sam Smith dedica carta al Perú: "Este viaje ha sido pura magia"

Eso no es todo. En su publicación, San Smith dedicó una carta al Perú “con todo su amor” donde expresó su felicidad al pasar Navidad y Año Nuevo 2026 en nuestro país.

“Querido Perú, durante las últimas dos semanas he tenido el privilegio de explorar parte de la belleza que tu país guarda con tanto amor. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante — pero aún más que eso, sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron en el camino”, sostuvo.

Del mismo modo, el compositor británico recordó el concierto que dio en el Estadio Nacional, en Lima, en marzo de 2024. “Después de mis conciertos en Lima, ya llevaba a Perú muy dentro de mi corazón. Pero después de este viaje, mi corazón está desbordado de gratitud”, acotó.

Es así como Smith resaltó haber conocido “a su mi primer perezoso en libertad, hasta subir a Machu Picchu, nadar a solo dos metros de un delfín rosado, beber innumerables tazas de té de muña”, además, de “su momento, favorito de todos: sentarme en las islas flotantes del lago Titicaca”.

“Este viaje ha sido pura magia. Gracias a todas las personas que guiaron a mis seres queridos y a mí, y que nos enseñaron tanto en el camino. No puedo esperar para volver algún día —ojalá no esté tan lejos—. Con todo mi amor, infinitamente, Sam”, concluyó.

Sam Smith emocionado al conocer
Sam Smith emocionado al conocer "a su primer perezoso en libertad". | Fuente: Instagram (samsmith)

Sam Smith disfrutó sus vacaciones en el Cusco y el Amazonas

Sam Smith fue visto en Cusco durante las celebraciones por la llegada del Año Nuevo 2026. El artista arribó a la ciudad imperial para pasar unos días de descanso, lo que generó sorpresa entre turistas y residentes que lograron reconocerlo mientras recorría distintas zonas del centro histórico.

Diversos videos y fotografías comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa al intérprete de I'm Not The Only One interactuando con algunas personas el último jueves.

Horas antes de que estas imágenes se volvieran virales, el artista británico compartió en su cuenta de Instagram tres fotografías desde la Amazonía; sin embargo, no especificó el lugar exacto en el que se encontraba, aunque en la sección de comentarios hay personas que aseguran haberlo visto en Iquitos.

"Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas", escribió el artista.

Como se recuerda, Sam Smith estuvo en Lima en 2024 para ofrecer un concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional como parte de su gira Gloria: The Blackout. El cantante saltó a la fama con éxitos como Stay with Me, I'm Not The Only One y Unholy, ganando múltiples premios Grammy y un premio Oscar.

