Sam Smith dedica carta al Perú "con todo su amor": "No puedo esperar volver algún día"

Sam Smith se encuentra muy feliz por su reciente visita al Perú. El cantante británico de 33 años compartió este lunes 5 de enero un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde mostró algunos lugares —y paisajes— durante su estadía en el Amazonas, Cusco, Machu Picchu, entre otros centros turísticos en el país.

En unas primeras fotos, el intérprete de Stay with me y Unholy mostró el cielo azul, los campos de cosecha, las montañas y las pequeñas casas de una comunidad en la sierra peruana. También compartió otra imagen donde aparece en un bote paseando por uno de los lagos de la Amazonía Peruana, además de otra foto de una taza con pequeñas hojas de muña para la preparación de té.

De igual manera, el artista internacional compartió la fotografía de un oso perezoso colgado en un árbol y un platillo de la selva con pescado y pimiento encima de una hoja. Además, difundió otra foto de la histórica ciudadela de Machu Picchu junto a pequeños paisajes alrededor.

Entre las últimas imágenes, se ve la oscuridad de la selva dejando ver una casa flotante con lámparas encendidas. Smith también compartió una última foto siendo abrazado por un acompañante dentro de un bote mientas disfrutaba del paseo en la selva.