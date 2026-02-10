Murió a los 84 años el exboxeador español José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal

David Bisbal y su familia atraviesan un momento difícil tras el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre del cantante español, ocurrido este martes a los 84 años en su natal Almería, España, reporta el medio La Voz de Almería.

José Bisbal Carrillo fue una figura reconocida del boxeo español en las décadas de 1960 y 1970. A lo largo de su carrera deportiva ganó en siete ocasiones el Campeonato de España en la categoría peso pluma. En los últimos años padecía Alzheimer, enfermedad que deterioró progresivamente su estado de salud y por la cual había permanecido en una residencia especializada para recibir los cuidados necesarios.

El intérprete de Ave María habló en diversas ocasiones sobre lo difícil que fue lidiar con la enfermedad de su padre; una de estas declaraciones la hizo en 2023, durante una entrevista en el programa El hormiguero.



"Nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero es duro la primera vez que no te reconoce... Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo. Ya no me reconoce ni a mí ni a mi hermana ni a mi hermano... A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Sin embargo, sí que se acuerda de su época de boxeador", mencionó.

El homenaje más reciente de David Bisbal a su padre

El último homenaje público que David Bisbal le dedicó a su padre fue el 1 de diciembre, con motivo de su cumpleaños 84. A través de sus redes sociales, el cantante compartió una imagen en blanco y negro de José Bisbal Carrillo en su etapa como deportista.

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones", publicó.

En esa misma publicación añadió: "Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo".