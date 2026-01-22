Oscar 2026: Jacob Elordi consigue su primera nominación por 'Frankenstein'

Jacob Elordi fue nominado por primera vez al Oscar 2026 como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Frankenstein, la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro.

Este jueves, Jacob Elordi dio un paso decisivo en su carrera. El actor australiano obtuvo su primera nominación al Oscar en la categoría Mejor Actor de Reparto por su papel en Frankenstein, la versión dirigida por Guillermo del Toro, consolidando su tránsito del éxito comercial al reconocimiento de la Academia.

Elordi se suma así al grupo de actores jóvenes que han logrado una nominación al Oscar tras protagonizar grandes títulos populares recientes como Saltburn y Priscilla, marcando una transición definitiva del estatus de “ídolo juvenil” al de intérprete de prestigio.

La nominación también rompe una curiosa barrera histórica. El actor se convirtió en el primer intérprete nominado al Oscar por encarnar a la criatura de Frankenstein, un personaje que, pese a sus múltiples adaptaciones cinematográficas a lo largo de casi un siglo, nunca había sido reconocido por la Academia en esta categoría.

Jacob Elordi, uno de los favoritos de la temporada

La candidatura de Elordi llega respaldada por una sólida temporada de premios. El actor ganó el Critics Choice Award como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Frankenstein y recibió una nominación a los Actor Awards, cuyos ganadores se anunciarán el 1 de marzo, posicionándose como uno de los nombres más fuertes de la categoría.

Además, Elordi obtuvo una doble nominación en los Globos de Oro de este año: una por su actuación de reparto en Frankenstein y otra por su papel protagónico en la miniserie The Narrow Road to the Deep North, confirmando la amplitud de su registro interpretativo.

A sus 28 años, se ubica entre los nominados más jóvenes de la década en la categoría de Mejor Actor de Reparto, en una lista tradicionalmente dominada por intérpretes de amplia trayectoria. En esta edición, compite junto a figuras como Benicio del Toro, Sean Penn y Stellan Skarsgård, también nominados al Oscar.

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

