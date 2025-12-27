Ralph Fiennes sorprende con drástica transformación para '28 Años Después: El Templo de los Huesos'

El actor británico impacta con un cambio físico extremo para retomar su papel del doctor Kelson en la nueva entrega del universo postapocalíptico, que promete una historia más oscura, intensa y emocional.

La próxima entrega del universo 28 Days Later ha generado gran expectativa tras revelarse el radical cambio físico de Ralph Fiennes, quien vuelve a interpretar al doctor Kelson en 28 Años Después: El Templo de los Huesos. Las primeras imágenes filtradas del rodaje muestran al actor británico completamente irreconocible, evidenciando una preparación extrema para su nuevo desafío interpretativo.

Con 63 años, Fiennes asume una versión mucho más oscura y deteriorada de su personaje, reflejo del devastador contexto en el que se desarrolla la secuela. Medios especializados han calificado su transformación como “brutal” y uno de los trabajos físicos más exigentes de su carrera reciente.

La directora Nia DaCosta adelantó que esta nueva entrega será una propuesta arriesgada, inesperada y emocionalmente intensa. A ello se suma la revelación de que el personaje de Kelson entablará un inesperado vínculo con Samson, el “infectado Alpha”, aspecto que se perfila como uno de los grandes ejes de la trama.

Fiennes señaló que la película profundiza en la naturaleza humana y la capacidad de destrucción que habita en cada persona, especialmente en contextos de crisis extrema.

“Llevamos dentro de nosotros el potencial de una destrucción y un dolor terribles. Ese tema se retoma con mucha fuerza en la siguiente película”, dijo para Entertainment Weekly.

This January, humanity evolves even further.#28YearsLater: The Bone Temple - the next installment is exclusively in movie theatres 1.16. pic.twitter.com/dMfLcNiw1s — 28 Years Later: The Bone Temple (@28YearsLaterMov) December 22, 2025

¿Cuándo se estrena 28 Años Después: El Templo de los Huesos?

28 Años Después: El Templo de los Huesos tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos para el 15 de enero de 2026. Esperando también pronto su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

¿De qué trata la película 28 Años Después: El Templo de los Huesos?

“Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en 28 años después, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige 28 años después: El templo de los huesos. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de The Bone Temple, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora”, se lee en la sinopsis oficial.