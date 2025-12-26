Últimas Noticias
Tráiler de 'La Odisea' arrasa en vistas y logra nuevo récord en la carrera de Christopher Nolan

Christopher Nolan lanzó el primer tráiler oficial de La Odisea el último lunes 22 de diciembre. | Fuente: Universal Pictures
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Imparable! 'La Odisea' es el primer tráiler de Christopher Nolan tras lograr su primer Óscar como director por la icónica película 'Oppenheimer'. Conoce más del esperado filme.

La Odisea, la esperada película épica de Christopher Nolan, ya empezó a batir récords antes de su estreno en los cines de todo el mundo el 2026 ¿Qué pasó? Resulta que el tráiler oficial lanzado el último lunes 22 de diciembre ya se convirtió en el avance más visto en la carrera del director ganador del Óscar.

Según información de la revista Forbes, compartida por la firma de análisis de datos de entretenimiento WaveMetrix, el tráiler oficial de La Odisea “fue vista más de 121,4 millones de veces en diversas plataformas de redes sociales en sus primeras 24 horas”.

En efecto, el portal señaló que la cantidad de vistas del primer avance oficial del filme protagonizado por Matt Damon consiguió “más del doble de los 50 millones de vistas” que obtuvo en su momento la exitosa película Oppenheimer en el primer día.

“La Odisea es el primer tráiler de Nolan como director del Óscar ya que Oppenheimer ganó siete premios de la Academia el 2023, incluidos los de director (…). También fue el octavo tráiler más vistos este año en 24 horas detrás de El diablo viste a la moda, Moana y Lilo & Stitch. También fue el tráiler de películas más vendido de Universal Pictures este 2025 por delante de Wicked: For Good, que logró 113 millones de vistas en 24 horas”, precisa Forbes basado en el reporte de WaveMetrix.

Del mismo modo, se precisó que el 27 % de las visualizaciones del tráiler de La Odisea provino de TikTok, seguidas de YouTube (26 %), Facebook (21 %), Instagram (18 %) y X (10 %) representando el resto de las visualizaciones, según el análisis de WaveMetrix.

Christopher Nolan ganó su primer Óscar como director por la película Oppenheimer.
Christopher Nolan ganó su primer Óscar como director por la película Oppenheimer. | Fuente: EFE

¿Qué se vio en el primer tráiler de La Odisea?

El filme sigue el viaje de Odiseo, el héroe griego interpretado por Matt Damon, en su largo y accidentado regreso a casa tras la Guerra de Troya. Entre las imágenes más impactantes del avance aparece el héroe junto a sus hombres dentro del famoso caballo de Troya, así como escenas de naufragios y combates que anticipan un viaje lleno de obstáculos.

El tráiler, de aproximadamente un minuto y medio, inicia en un campo de batalla cubierto de restos de soldados. Luego, vemos a un ejército preparándose para zarpar, mientras Odiseo (Damon) se arrodilla ante Agamenón (Benny Safdie). “Tras años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y su hogar. Ni siquiera yo”, se escucha decir al protagonista.

Las imágenes alternan entre el viaje de Odiseo y la incertidumbre que viven Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland) ante su ausencia. El avance deja claro que el regreso no será sencillo: la tripulación se enfrenta a amenazas colosales, desde un cíclope hasta lo que parece ser un ejército de soldados caídos que emerge de la tierra.

Robert Pattinson actúa en la nueva película La Odisea, de Christopher Nolan.
Robert Pattinson actúa en la nueva película La Odisea, de Christopher Nolan. | Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se estrenará La Odisea en los cines?

Universal Pictures programó el estreno de la nueva película La Odisea, de Christopher Nolan, en los cines de Estados Unidos para el 17 de julio de 2026. Esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

Cabe mencionar que esta película se proyectará en formatos IMAX e IMAX 70 mm, y las entradas ya salieron a la venta con un año de antelación.

¿De qué tratará La Odisea, de Christopher Nolan?

La Odisea, de Christopher Nolan, se basará en el histórico poema de Odiseo, el héroe griego quien emprende un peligroso viaje de 10 años para poder regresar a su hogar luego de la Guerra de Troya. 

Si bien no hay una sinopsis oficial de la película, Comicbook compartió un concepto de la épica obra de Homero que podría dar una idea del nuevo proyecto cinematográfico de Nolan.

"La Odisea de Homero narra la historia de Odiseo y sus viajes a través del mar Mediterráneo en un intento de regresar a su hogar en Ítaca después de la Guerra de Troya, que duró una década. Odiseo enfurece a Poseidón y es perseguido 'con una ira implacable'. El poema épico presenta personajes míticos como Telémaco, el hijo de Odiseo/Ulises y Penélope; la diosa Atenea; el gigante tuerto cíclope Polifemo, cegado por Odiseo; la brillante hechicera Circe; la lujuriosa diosa Calipso; y el vengativo dios del mar Poseidón", describe el portal especializado en cine.

La Odisea llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de julio de 2026.

La Odisea llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de julio de 2026. | Fuente: Universal Pictures

¿Quién es quién en la película La Odisea?

  • Matt Damon como Odiseo.
  • Anne Hathaway como Penélope.
  • Tom Holland como Telémaco.
  • Zendaya como Atenea.
  • Lupita Nyong’o como Clitemnestra.
  • Robert Pattinson como Antínoo.
  • Charlize Theron como Circe.
  • Jon Bernthal como Menelao.
  • Benny Safdie como Agamenón.
  • Mia Goth como Melanto.
  • Himesh Patel como Euríloco.
  • Will Yun Lee como otro de los compañeros de Odiseo.
  • Jimmy Gonzales como Cefeo.

También participan: Elliot Page, John Leguizamo, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse García, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Corey Hawkins, Nick E. Tarabay, Maurice Compte, Michael Vlamis, Iddo Goldberg, Josh Stewart, Ryan Hurst, Anthony Molinari, Jovan Adepo, Logan Marshall-Green y James Remar.

