Tráiler de 'La Odisea' arrasa en vistas y logra nuevo récord en la carrera de Christopher Nolan

La Odisea, la esperada película épica de Christopher Nolan, ya empezó a batir récords antes de su estreno en los cines de todo el mundo el 2026 ¿Qué pasó? Resulta que el tráiler oficial lanzado el último lunes 22 de diciembre ya se convirtió en el avance más visto en la carrera del director ganador del Óscar.

Según información de la revista Forbes, compartida por la firma de análisis de datos de entretenimiento WaveMetrix, el tráiler oficial de La Odisea “fue vista más de 121,4 millones de veces en diversas plataformas de redes sociales en sus primeras 24 horas”.

En efecto, el portal señaló que la cantidad de vistas del primer avance oficial del filme protagonizado por Matt Damon consiguió “más del doble de los 50 millones de vistas” que obtuvo en su momento la exitosa película Oppenheimer en el primer día.

“La Odisea es el primer tráiler de Nolan como director del Óscar ya que Oppenheimer ganó siete premios de la Academia el 2023, incluidos los de director (…). También fue el octavo tráiler más vistos este año en 24 horas detrás de El diablo viste a la moda, Moana y Lilo & Stitch. También fue el tráiler de películas más vendido de Universal Pictures este 2025 por delante de Wicked: For Good, que logró 113 millones de vistas en 24 horas”, precisa Forbes basado en el reporte de WaveMetrix.

Del mismo modo, se precisó que el 27 % de las visualizaciones del tráiler de La Odisea provino de TikTok, seguidas de YouTube (26 %), Facebook (21 %), Instagram (18 %) y X (10 %) representando el resto de las visualizaciones, según el análisis de WaveMetrix.