"Me siento genial": Barry Manilow programa nuevos conciertos tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón

Barry Manilow afirma “sentirse mejor” en medio de los tratamientos que viene realizando para su cáncer de pulmón. El legendario cantante de Mandy y Copacabana publicó en su cuenta oficial de Instagram la programación de nuevos conciertos para su gira en marzo.

Este anuncio se da luego de que revelara a sus seguidores, por medio de un comunicado, que los médicos le habían detectado un “foco canceroso en el pulmón izquierdo” por lo que sería operado sin necesitar, según dijo él mismo, de quimioterapia o radioterapia.

Ahora, el también arreglista estadounidense compartió un mensaje deslizando un gran optimismo en su recuperación para pronto volver a los escenarios.

“¡Sorpresa! Barry (dice que) se siente genial. Él está tan bien que ha decidido añadir seis conciertos más a su agenda de marzo”, se lee en la descripción de su post el último sábado sobre sus próximos shows en: Charlotte, Norfolk, Baltimore, Cincinnati, Nashville y Lexington.

Finalmente, el músico de 82 años exhortó a sus fans a poder disfrutar con él sus clásicos temas, así como sus recientes éxitos. “Dentro de unos años, cuando recuerdes estas fechas, querrás saber que estuviste allí para despedirte”, sostuvo la publicación.

Cabe resaltar que el artista tenía programada una gira por Estados Unidos en enero de 2026, donde planeaba visitar ciudades como: Orlando, Tampa, Charleston, Greensboro y Columbus. Sin embargo, tuvo que cancelar dichas presentaciones asegurando su retorno en febrero.