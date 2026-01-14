Últimas Noticias
"Me siento genial": Barry Manilow programa nuevos conciertos tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón

Barry Manilow anuncia que retomará sus conciertos tras diagnóstico de cáncer de pulmón.
Barry Manilow anuncia que retomará sus conciertos tras diagnóstico de cáncer de pulmón. | Fuente: Instagram (barrymanilowofficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Antes de Navidad, el cantante Barry Manilow reveló que sería operado del pulmón por lo que tuvo que cancelar una gira en Estados Unidos.

Barry Manilow afirma “sentirse mejor” en medio de los tratamientos que viene realizando para su cáncer de pulmón. El legendario cantante de Mandy y Copacabana publicó en su cuenta oficial de Instagram la programación de nuevos conciertos para su gira en marzo.

Este anuncio se da luego de que revelara a sus seguidores, por medio de un comunicado, que los médicos le habían detectado un “foco canceroso en el pulmón izquierdo” por lo que sería operado sin necesitar, según dijo él mismo, de quimioterapia o radioterapia.

Ahora, el también arreglista estadounidense compartió un mensaje deslizando un gran optimismo en su recuperación para pronto volver a los escenarios. 

“¡Sorpresa! Barry (dice que) se siente genial. Él está tan bien que ha decidido añadir seis conciertos más a su agenda de marzo”, se lee en la descripción de su post el último sábado sobre sus próximos shows en: Charlotte, Norfolk, Baltimore, Cincinnati, Nashville y Lexington.

Finalmente, el músico de 82 años exhortó a sus fans a poder disfrutar con él sus clásicos temas, así como sus recientes éxitos. “Dentro de unos años, cuando recuerdes estas fechas, querrás saber que estuviste allí para despedirte”, sostuvo la publicación.

Cabe resaltar que el artista tenía programada una gira por Estados Unidos en enero de 2026, donde planeaba visitar ciudades como: Orlando, Tampa, Charleston, Greensboro y Columbus. Sin embargo, tuvo que cancelar dichas presentaciones asegurando su retorno en febrero.

El legendario cantante reveló que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.
El legendario cantante reveló que fue diagnosticado con cáncer de pulmón. | Fuente: Instagram (barrymanilowofficial)

Barry Manilow reveló que padece cáncer de pulmón y que sería operado

Barry Manilow reveló que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que deberá someterse a una intervención quirúrgica, motivo por el cual se vio obligado a reprogramar varios conciertos previstos para enero de 2026.

Por medio de un comunicado dirigido a sus seguidores, el intérprete internacional de 82 años, conocido por sus éxitos Mandy, Copacabana y Can’t Smile Without You, dio la noticia días antes de Navidad generando gran preocupación entre sus fans y colegas musicales.

“Como muchos saben, recientemente pasé seis semanas con bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas”, comenzó explicando Barry Manilow.

Del mismo modo, mencionó que, aunque logró recuperarse, su médico decidió ordenar una resonancia magnética como medida preventiva. El resultado fue inesperado.

“La resonancia reveló una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que debe ser extirpada. Es pura suerte —y contar con un gran médico— que se haya detectado tan pronto. Esa es la buena noticia”, señaló.

