Rosalía recuerda el día que terminó con su expareja por insultarla: “Cuando reaccioné, me levanté y me fui”

Mientras se alista para el lanzamiento del videoclip de su canción Sauvignon Blanc, Rosalía sigue gozando del éxito de su álbum LUX. En sus canciones que hablan de amor, desamor, superación y más, la española reveló que su perspectiva sobre el romance ha cambiado y ha contado qué ha sido lo más decepcionante que le ha dicho un hombre.

En entrevista con el podcast Special People Club, la intérprete describió a una expareja como “un poco código Morse, emocionalmente” y recordó un momento doloroso tras esa ruptura.

“Estuvimos juntos unos años y terminamos. Pero una semana después de la ruptura, regresamos y volvimos. Ya te imaginarás, en un momento dado me suelta y dice: ‘¡Cuánto he echado de menos a mi p***!’. En cuanto pude reaccionar, me levanté, me fui y no volví nunca más”, dijo.

Tras sus declaraciones, muchos usuarios comenzaron a lanzar nombres: algunos mencionaban a Rauw Alejandro y otros a C.Tangana, ya que con ellos ha tenido una relación de años. Sin embargo, Rosalía no ha dado nombres.

Rosalía reveló lo más decepcionante que le hizo un hombre en el podcast Special People Club de Soy una Pringada.



El historial amoroso de Rosalía

1. C.Tangana

Rosalía y Antón, nombre verdadero de C.Tangana, se conocieron en 2016 cuando la artista española aún no era muy conocida y el artista ya estaba comenzando a hacerse camino en la industria musical. Colaboraron en Llámame más tarde y Antes de morirme, fruto de estos temas nació el amor.

El amor duró dos años, hasta 2018, sin embargo, parecía que la relación no terminó nada bien ya que ambos se mandaban indirectas en redes sociales.

2. Hunter Schafer

En 2024, Hunter, reconocida por su trabajo en Euphoria, reveló que salió con Rosalía en 2019 y decidió contarlo con el permiso de la cantante española.

Si bien afirmó que su romance terminó después de cinco meses, siguen siendo buenas amigas hasta la actualidad. “Rosalía es de la familia pase lo que pase”, dijo en eses entonces.

3. Rauw Alejandro

En 2021, Rosalía compartió con sus seguidores la noticia de su relación con Rauw Alejandro. En ese tiempo, lanzaron un álbum RR que contenía tres canciones Beso, Vampiros y Promesa en los que contaban su historia de amor. Además, en uno de sus videoclips, Rauw mostró su anillo de compromiso.

No obstante, cuatro meses después, se hizo pública su ruptura, cuando el cantante puertorriqueño eliminó todas sus fotos juntos de Instagram. En 2023, Rauw lanzó Hayami Hana: “Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta (canción) la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontera. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar”, reza parte de la canción.

Rosalía no había respondido hasta el lanzamiento de su último álbum Lux, con el tema La Perla en el que señala a un “Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón, tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”.

4. Jeremy Allen White

Mientras algunos fans esperaban la reconciliación entre Rauw Alejandro y Rosalía, la española se mostró feliz entre besos y abrazos con el protagonista de The Bear, Jeremy Allen-White. Esto se dio tiempo después de que el actor se separara de la madre de sus dos hijos.

La relación duró pocos meses ya que Jeremy fue visto besando a su coprotagonista de la serie de Disney, Molly Gordon.

4. Emilio Sakraya

A mediados de 2025, surgieron rumores de que Rosalía tenía un romance con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya, protagonista de la serie Warrior Nun. Fueron captados en Múnich, después en Madrid y Barcelona, pero nunca confirmaron o negaron una relación.