Tobey Maguire fue captado con una modelo 30 años menor que él y lo comparan con Leonardo DiCaprio

Tobey Maguire fue captado con una modelo 30 años menor que él durante el evento del Super Bowl 2026. El famoso actor de Spiderman llamó la atención junto a su nueva acompañante, la joven influencer Mishka Silva, quien subió fotos y videos de su visita al Levi's Stadium en Santa Clara, California, el último domingo 8 de febrero.

En efecto, Maguire, quien tiene 50 años actualmente, fue protagonista de fotos virales donde se le vio disfrutando del juego entre el New England Patriots y Seattle Seahawk por la final de la National Football League (NFL) acompañado de Silva, quien cumplirá 21 años el próximo 8 de abril.

“Con tan sólo 20 años, Mishka Silva es tres décadas más jóvenes que el actor de Babylon”, resaltó Daily Mail, medio que confirmó que ambos estuvieron en uno de los palcos junto a otras celebridades para ver el juego y el show de medio tiempo de Bad Bunny.

En las imágenes, se ve a la modelo estadounidense usar jeans holgados, camisa blanca semitransparente de manga larga y tacones puntiagudos. Por su parte, Tobey lucía una camisa negra abotonada, pantalones oscuros y una gorra de beisbol negra.

“Maguire optó por un look discreto que parecía imitar el estilo de pasar desapercibido de su íntimo amigo Leonardo DiCaprio”, remarcó el citado medio.