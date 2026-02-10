Últimas Noticias
Tobey Maguire fue captado con una modelo 30 años menor que él y lo comparan con Leonardo DiCaprio

Tobey Maguire estuvo con la modelo Mishka Silva durante el Super Bowl 2026.
Tobey Maguire estuvo con la modelo Mishka Silva durante el Super Bowl 2026. | Fuente: Instagram (mishkasilva)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor de 'Spiderman' tendría una relación con la modelo Mishka Silva, quien cumplirá 21 años en abril. Tobey Maguire y su acompañante estuvieron en el Super Bowl 2026.

Tobey Maguire fue captado con una modelo 30 años menor que él durante el evento del Super Bowl 2026. El famoso actor de Spiderman llamó la atención junto a su nueva acompañante, la joven influencer Mishka Silva, quien subió fotos y videos de su visita al Levi's Stadium en Santa Clara, California, el último domingo 8 de febrero.

En efecto, Maguire, quien tiene 50 años actualmente, fue protagonista de fotos virales donde se le vio disfrutando del juego entre el New England Patriots y Seattle Seahawk por la final de la National Football League (NFL) acompañado de Silva, quien cumplirá 21 años el próximo 8 de abril.

“Con tan sólo 20 años, Mishka Silva es tres décadas más jóvenes que el actor de Babylon”, resaltó Daily Mail, medio que confirmó que ambos estuvieron en uno de los palcos junto a otras celebridades para ver el juego y el show de medio tiempo de Bad Bunny.

En las imágenes, se ve a la modelo estadounidense usar jeans holgados, camisa blanca semitransparente de manga larga y tacones puntiagudos. Por su parte, Tobey lucía una camisa negra abotonada, pantalones oscuros y una gorra de beisbol negra.

“Maguire optó por un look discreto que parecía imitar el estilo de pasar desapercibido de su íntimo amigo Leonardo DiCaprio”, remarcó el citado medio.

La modelo e influencer Mishka Silva subió fotos de ella en el show del Super Bowl 2026.
La modelo e influencer Mishka Silva subió fotos de ella en el show del Super Bowl 2026. | Fuente: Instagram (mishkasilva)

¿Tobey Maguire y la joven Mishka Silva tienen una relación?

Hasta el momento, ni Tobey Maguire ni Mishka Silva han confirmado que tengan alguna relación o si están saliendo. La modelo se limitó a colgar un carrusel de fotos y videos en su cuenta de Instagram sin mostrar al actor de Brothers y El gran Gatsby.

No obstante, en una de las fotos subidas a sus historias se puede apreciar sus piernas cruzadas puestas en el espacio personal de Tobey Maguire mostrando una gran confianza y complicidad.

Por otro lado, el intérprete de Peter Parker se mostró sonriente hablando con la joven influencer quien tocaba su cabello en diversas ocasiones compartiendo miradas con el también productor.

Cabe recordar que Tobey Maguire estuvo casado entre el 2007 y 2016 con la famosa diseñadora de joyas, Jennifer Meyer (48 años). Ambos tienen dos hijos: Ruby, de 19 años y Otis, de 15 años.

“A pesar de su divorcio, Maguire y Meyer siguen siendo amigos cercanos y padres comprometidos hasta el día de hoy”, precisó Daily Mail.

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio fueron vistos en una fiesta tras el Super Bowl 2026.
Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio fueron vistos en una fiesta tras el Super Bowl 2026. | Fuente: Village Roadshow Pictures

¿Quién es Mishka Silva?

Mishka Silva es una reconocida modelo y creadora de contenidos estadounidense. Nació el 8 de abril de 2005. Ha sido imagen de diversas marcas. En sus redes sociales, muestra un gran gusto por los zapatos, carteras, maquillaje y moda.

Entre sus trabajos más resaltantes, están las publicaciones promocionales Guess Kids y SojoS Vision. En diciembre de 2021, compartió una foto con Havana Winter y la publicación recibió más de 119 mil me gusta en menos de tres días.

Por otro lado, se conoce que fue representada por Select Model Management. En Instagram tiene una comunidad de 261 mil seguidores.

Tobey Maguire es comparado con su amigo Leonardo DiCaprio

Diversos usuarios han comparado el supuesto nuevo vínculo amoroso de Tobey Maguire con el estilo de Leonardo DiCaprio, conocido en Hollywood por relacionarse con mujeres mucho más jóvenes que él.

Los medios de espectáculos iniciaron los rumores de que el actor de El renacido solo se vinculaba con féminas menores de 25 años, a quienes dejaba al cumplir más de esa edad. Sin embargo, actualmente DiCaprio mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, quien tiene 27 años.

Es importante resaltar que Tobey Maguire es amigo íntimo de Leonardo DiCaprio. Los dos fueron vistos en una fiesta animada por el cantante Ice Cube luego del Super Bowl el último domingo. Los actores se mostraron contentos y felices demostrando su gran amistad y confianza.

