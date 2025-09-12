Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Taylor Swift aceptó declarar en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Se espera que Swift sea interrogada sobre sus conversaciones con Lively acerca del rodaje de 'Romper el círculo'.
Se espera que Swift sea interrogada sobre sus conversaciones con Lively acerca del rodaje de 'Romper el círculo'. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de Romper el círculo y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La estrella del pop Taylor Swift accedió a declarar en las preparaciones de la batalla legal entre su amiga, la actriz Blake Lively, y el también actor Justin Baldoni por supuesto acoso sexual en el rodaje de la película Romper el círculo (It ends with us), que ambos protagonizan, y que irá a juicio el año que viene, según informó la revista People.

La revista, que cita documentos judiciales, indica que la defensa de Baldoni reveló al juez que Swift aceptó realizar una declaración jurada como testigo, pero pide que se amplíe el plazo debido a su agenda profesional, que le impide hacerlo hasta al menos el 20 de octubre, ya que esas intervenciones deben, en principio, haberse finalizado el 30 de septiembre.

La defensa de Baldoni pide esa ampliación con el "propósito de acomodar a la testigo (...) Taylor Swift, que ha accedido a prestar declaración pero no puede hacerlo hasta el 20 de octubre", señalan los documentos. Las fechas están cerca del lanzamiento previsto del nuevo álbum de Swift, The life of a showgirl, el 3 de octubre.

¿Cuándo comenzará el juicio entre Lively y Baldoni?

Según Variety, se espera que Swift sea interrogada sobre sus conversaciones con Lively acerca del rodaje de It ends with us, después de que el equipo de Baldoni recibiera permiso para obtener el intercambio de mensajes entre las dos mujeres, y de que los abogados de Lively intentaran sin éxito apartar a la cantante de la batalla judicial.

Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de It ends with us y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones, que este ha negado, y la disputa llegará a juicio en Nueva York el 9 de marzo de 2026.

El juez desestimó el pasado junio una demanda paralela de Baldoni por difamación y otros cargos contra Lively y el marido de esta, Ryan Reynolds; sus publicistas, y hasta el diario The New York Times, que cubría su disputa, en la que exigía una compensación de 400 millones de dólares, lo que supuso una victoria temprana para la actriz.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Taylor Swift Blake Lively Justin Baldoni Romper el círculo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA