"Hay que investigar": Tony Succar revela que tiene una posible conexión familiar con Juan Gabriel

Antonio Francisco Succar Uranga, padre de Tony Succar, realizó una investigación sobre la vida de su abuelo, Lauro D. Uranga, reconocido compositor y músico mexicano. Según relató, el principal objetivo fue conocer más sobre su historia familiar y localizar el lugar donde descansan sus restos.

Después de años de búsqueda, Antonio logró finalmente encontrar la sepultura de su abuelo. Todo el proceso quedó registrado en un video que fue publicado en las redes sociales; y ahí explica los hallazgos obtenidos durante la investigación.

"Había un director de orquesta que se llamaba Manuel Uranga y tuvo tres hijos; uno de ellos es mi abuelo. Tiene canciones como Noche negra y Alborada, y la música de Allá en el rancho grande es de Emilio (Uranga), hermano de Lauro", contó el padre de Tony.

La posible conexión familiar con Juan Gabriel

Durante la investigación, surgió un dato que llamó especialmente la atención de la familia. Antonio Succar explicó que su abuelo tuvo un hijo que también llevó el nombre de Lauro, quien, según los registros encontrados, podría ser el padre biológico del cantautor Juan Gabriel.

"Encontré un video donde Juan Gabriel dice que su padre se llamaba Lauro Uranga y ahí encontré que mi tío es el padre biológico de Juan Gabriel; entonces Juan Gabriel es mi primo", afirmó Antonio.

Por su parte, Tony Succar señaló que desde siempre su padre le habló de la herencia musical de la familia y de cómo su bisabuelo influyó en su vocación artística.

"Me siento muy orgulloso de mis raíces y con muchas ganas de aprender ahora más de sus obras y su música… y sí, también de investigar lo de Juan Gabriel y la posible conexión familiar", dijo el ganador del Grammy.



Cabe mencionar que diversas biografías de Juan Gabriel señalan que su padre biológico fue Gabriel Aguilera Rodríguez, un arriero originario de Michoacán. Según estas versiones, el nombre artístico del cantautor habría sido elegido como homenaje a su padre, pues el nombre real del 'Divo de Juárez' es Alberto Aguilera Valadez.