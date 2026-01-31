Sin moretones ni hinchazón: Magaly Medina muestra avances de su recuperación tras cirugía facial [VIDEO]

Magaly Medina se prepara para su regreso a la televisión luego de someterse a una compleja cirugía para rejuvenecer su rostro. En ese contexto, no tuvo inconvenientes en compartir cómo avanza su proceso de recuperación.
El último viernes, la estrella de ATV publicó un video en su cuenta de Instagram en el que contó que se encuentra ocupada con la mudanza a su nueva vivienda. En las imágenes, también mostró que los moretones y la hinchazón en su rostro ya no son visibles, a diferencia de semanas anteriores.
"Bueno, estoy de vacaciones, cierto, pero no estoy de para. Estoy en plena mudanza y ahora quiero contarles cómo van mis avances. Yo sé que están muy curiosos por saber cómo me está yendo con la evolución de mi operación. Pues como ven, ya el tratamiento de drenaje linfático va haciendo su efecto", detalló Medina.
Asimismo, explicó que continúa utilizando pañuelos y lentes para proteger su rostro para evitar cualquier riesgo que pueda afectar la evolución de su recuperación.
"Los reales resultados se van a ver en unos seis meses, pero así voy. Sigo con el pañuelo, sigo con los lentes. Por supuesto que ya no tengo esos moreteados en los ojos, pero aún solamente tengo acá mucho bloqueador, porque este sol no es bueno para mi piel", añadió.
Magaly Medina aún no confirma fecha de su regreso a la televisión
En los últimos días, ATV difundió la promoción del programa de Magaly Medina; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una fecha exacta para su retorno a las pantallas.
Debido a su proceso de recuperación, Magaly explicó que debía seguir diversos cuidados postoperatorios, por lo que su retorno a la televisión no podía ser inmediato.
"Estoy haciendo mis postoperatorios aquí con mi doctora de confianza. El drenaje linfático, todo lo que hay que hacerse para deshincharse bien, porque esta es una operación que fue complicada, pero ahora el proceso postoperatorio no es de un día para otro", precisó.
Sobre la fecha exacta de su regreso, Medina confirmó que mantiene conversaciones con el canal y con el equipo de producción al respecto; sin embargo, aclaró que su prioridad es recuperarse por completo antes de volver a las pantallas.
"La fecha no la puedo decir. Yo sé que hay mucha expectativa, pero, de verdad, necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro -que se está deshinchando- dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches", explicó.