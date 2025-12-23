"Nuevos comienzos": Guadalupe Farfán confirma su salida de 'Al fondo hay sitio' tras cuatro temporadas

Guadalupe Farfán deja Al fondo hay sitio, la sintonizada serie de América TV en la que interpretó a July durante cuatro temporadas consecutivas. El anuncio se realizó a través de un video publicado por la producción, en el que la actriz no pudo evitar conmoverse.



Ella se incorporó a la teleserie cuando tenía 17 años y su partida se suma a los recientes cambios en el elenco de la ficción nacional, que continuará presentando renovaciones en su próxima temporada.



En su mensaje, Farfán habló sobre la importancia de cerrar este ciclo. "Triste y nostálgica, ¿no? Porque estoy cerrando una etapa muy fuerte en mi vida. Yo empecé aquí con 17 años, estoy saliendo con 21 y nada, con miedo, pero feliz y segura de esta decisión y de todos los cambios que están pasando en mi vida", expresó.

¿Qué hará Guadalupe Farfán tras su salida de Al fondo hay sitio?

La actriz también dedicó parte de su mensaje al equipo de Al fondo hay sitio, al que describió como su familia un entorno cercano durante los años que formó parte del proyecto. "Creo que ya todos saben que son mi familia, que los amo un montón. Que esta separación está siendo muy dura", señaló.

Asimismo, explicó que su salida le permitirá iniciar nuevos proyectos, aunque no ofreció detalles al respecto. "Esto implica nuevos comienzos, que es importante también dejar ir y soltar para seguir creciendo", agregó.

Finalmente, Guadalupe se dirigió a los seguidores de la serie y de su personaje para agradecer el cariño que le ofrecieron durante su participación. "Espero que les haya gustado toda esta historia y que sean felices con el final feliz de Crisly [Cristóbal y July]", manifestó.