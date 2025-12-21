"Hay Don Gilberto para rato": Gustavo Bueno reaparece en 'Al fondo hay sitio' y conmueve a fans

Gustavo Bueno conmovió a todos sus seguidores con su retorno a la serie Al fondo hay sitio. Fue el último viernes 19 de diciembre que el actor peruano reapareció con su personaje de Don Gilberto al lado de Olinda Zapallal (Nidia Bermejo) protagonizando una de las escenas más nostálgicas de la duodécima temporada.

Fue en medio de un jardín, en Charhuanca, tierra natal del personaje, que Don Gilberto aparece sentado mientras llama a su esposa, quien acomoda unas flores. “Tortolita, sé que falta mucho para las doce, pero ya tengo hambre”, exclamó.

“Todavía no está la cena”, respondió Olinda, quien lucía un vestido rojo. “Me imagino que la casa está alborotada con los preparativos para la Navidad”, mencionó Don Gilberto mientras veía como su esposa se acercaba para ofrecerle chocolate.

En seguida, la esposa de ‘Don Gil’ se ve confundida y afectada al no escuchar alguna explicación de la ausencia de su esposo por tanto tiempo. “No es fácil”, expresó el personaje de Gustavo Bueno.

“¿Por qué? Si yo soy tu esposa. Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte. Me dijiste que te ibas unos cuántos días y ya han pasado meses y yo no entiendo. Todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques”, exclamó Olinda entre lágrimas. “Mañana lo haré”, contestó Gilberto.

“No. Me vas a contar ahora mismo”, mencionó Zapallal, quien regresó con una pequeña caja envuelta en una tela exigiendo “la verdad”. “Te juro que nunca más me vas a volver a ver”, sostuvo mientras Don Gilberto se mostraba claramente afectado.

Al fondo hay sitio confirmó el regreso del personaje de Don Gilberto

Al fondo hay sitio mostró el retorno del personaje de Don Gilberto a la serie. Por medio de un breve video en Instagram se vio a Gustavo Bueno sentado en una silla de ruedas junto a Nidia Bermejo, quien sostenía la misteriosa caja de la escena.

“¡Lo fue a buscar! Olinda necesita saber que significa eso que hay en la caja. ¿De qué se trata?”, escribió la serie en la descripción.

Eso no es todo. El último sábado, también se compartió un carrusel de fotos de las grabaciones que hicieron ambos personajes.

En una primera foto, se ve las cámaras captando el momento de la conmovedora conversación entre Don Gilberto y su esposa Olinda. En otra imagen, se puede apreciar a un sonriente Gustavo Bueno mientras recibe indicaciones. Finalmente, se ve una foto grupal del actor con todo el equipo de producción del programa.

Del mismo modo, el propio Gustavo Bueno compartió en su Instagram el video de la escena grabada en la última emisión de Al fondo hay sitio este 2025. “¡Hay Don Gilberto para rato!”, expresó el actor de 77 años.

Asimismo, varios seguidores expresaron su alegría de volver a ver al popular personaje. “Eres lo máximo, me encanta verte”, “Más fuerte que nunca”, “Qué alegría verlo de nuevo”, “Qué lindo ver a Don Gil”, “Quería verte así, Gustavo”, “Qué bueno verlo, mucha fortaleza”, fueron algunos de los comentarios.