'Al fondo hay sitio': final de temporada dejó en suspenso el destino de 'Miguel Ignacio' tras sufrir atentado

El cierre de la temporada 2025 de Al fondo hay sitio dejó una de las escenas más impactantes de los últimos años de la serie. Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani, fue víctima de un atentado dentro de su vivienda en Las Lomas.

¿Qué ocurrió con Miguel Ignacio de las Casas en el capítulo final de Al fondo hay sitio?

El personaje, conocido como 'Nachito', se encontraba disfrazado de Papá Noel y se preparaba para salir a visitar a su hijo, Otto, cuando un sujeto desconocido tocó la puerta de su departamento. Al abrir, su reacción fue inmediata: sorpresa total, seguida por un disparo que lo dejó gravemente herido.

El estruendo alertó a los vecinos del barrio, entre ellos los Gonzales, quienes salieron de sus casas creyendo que el ruido provenía de fuegos artificiales por las celebraciones navideñas. En ningún momento imaginaron que se trataba de un ataque armado.

¿Miguel Ignacio de las Casas está muerto?

Tras recibir el impacto, Miguel Ignacio cayó al suelo del departamento, mientras las luces permanecían apagadas. Minutos después, su teléfono celular comenzó a sonar por una llamada entrante que nunca llegó a ser contestada, activándose la casilla de voz.

No se sabe con certeza si 'Nachito' logra sobrevivir al ataque. La escena final lo muestra tendido en el piso y ensangrentado; sin embargo, los títulos de los resúmenes que la serie publicó en sus redes sociales oficiales ya lo dan por muerto. Por lo pronto, habrá que esperar hasta la siguiente temporada para que esto se confirme.

¿Quién disparó contra Miguel Ignacio de las Casas en el capítulo final de Al fondo hay sitio?

La grabación del cierre de temporada estuvo rodeada de estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones, especialmente la escena de cuando disparan a Miguel Ignacio de las Casas, quien regresó a la serie como el nuevo dueño de la Corporación Maldini, lo que generó sorpresa tanto en el público como en el elenco.

La identidad de la persona que atentó contra 'Nachito' no fue revelada en el episodio; lo único que se pudo apreciar es que el atacante llevaba un guante negro con el que se le ve apretando el gatillo. De esta manera concluyó la temporada 12 de Al fondo hay sitio, emitida el viernes 19 de diciembre, dejando abiertas varias interrogantes de cara a la entrega de 2026.

¿Qué otras sorpresas se vieron en el final de temporada de Al fondo hay sitio?

Además del atentado, el último capítulo incluyó otros acontecimientos importantes en la trama. Uno de ellos fue la boda entre July Flores (Guadalupe Farfán) y Cristóbal Montalbán (Franco Pennano), ceremonia que se desarrolló en medio de un ambiente emotivo.

También se confirmó que Joel Gonzales (Erick Elera) y Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra) esperan un hijo, luego de que un diagnóstico médico erróneo indicara previamente que ella no podría convertirse en madre.

Durante el episodio final, Jimmy Gonzales hizo una confesión a Yesenia, reconociendo que aún siente amor por Alessia, un momento que marcó otro punto clave dentro del desarrollo de los personajes.