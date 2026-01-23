“Un verdadero hincha no es agresor”: Ana Paula Consorte rechaza violencia tras ingreso de barristas a Matute

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, se pronunció luego del ingreso de un grupo de barristas al Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute; y a la presunta agresión que habrían sufrido algunos jugadores del plantel blanquiazul, entre ellos ‘El Depredador’.

A través de un mensaje en su canal de difusión de Instagram, la modelo brasileña agradeció las muestras de apoyo y confirmó que el futbolista se encuentra fuera de peligro. “Paso por aquí para agradecer por los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien”, escribió.

Consorte también expresó su rechazo a cualquier acto de violencia relacionado con el fútbol y cuestionó duramente el comportamiento de quienes protagonizaron el ataque. “Dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia. Un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor”, manifestó.

Asimismo, remarcó que el amor por un club no debe estar asociado con hechos violentos. “Amar a un equipo no tiene nada que ver con violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo”, añadió.

Hasta el momento, Paolo Guerrero no se ha pronunciado directamente sobre lo ocurrido.

Ana Paula Consorte se pronuncio sobre lo sucedido con Paolo Guerrero.Fuente: IG: @anapaulaconsorte_

¿Qué pasó con Paolo Guerrero?

Un grupo de barristas del club Alianza Lima, ingresó al estadio Alejandro Villanueva (Matute), luego de conocerse que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados de presunto abuso sexual, según reveló el medio argentino A24.

RPP pudo comprobar que se trataban de al menos 50 barristas que ingresaron por la puerta principal del estadio para conversar con la dirigencia y evaluar la expulsión de los tres jugadores mencionados.

Asimismo, de acuerdo con el periodista Michael Succar, en el programa Denganche mencionó que Paolo Guerrero y Luis Advíncula habían sido agredidos por estas personas.