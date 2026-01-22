“Bienvenida a este mundo, India”: Julieta Lazcano, exvoleibolista de Alianza Lima, dio a luz a su primer bebé

La voleibolista argentina Julieta Lazcano, quien jugó por el club Alianza Lima, compartió con sus seguidores el nacimiento de su hija a la que le puso el nombre de India.

“Bienvenida a este mundo, India. La magia está en los pequeños detalles”, se lee en la descripción del video.

Tras la publicación, muchas figuras del vóley, entre compañeras y amigas del mundo deportivo, comentaron el post con mensajes de amor hacia la bebé:

“Te amo infinito India, va a ser mi sobrina más malcriada del mundo mundial”, escribió Elina Rodríguez, de Alianza Lima. Asimismo, las gemelas Marina y Simone Scherer, de JAV Olímpico (España) y de la USMP (Perú), respectivamente; escribieron “Felicidades”, acompañados de corazones rojos.

Carla Rueda, exvoleibolista y comentarista, comentó: “Felicidades para ambos y bienvenida India. Bebé hermosa”. Elena Keldibekova, otra exvoleibolista kazaja nacionalizada peruana, que ahora está en el cuerpo técnico del club Atenea, se mostró feliz por la llegada de la niña a este mundo.

Julieta Lazcano anunció así su embarazo

A inicios de octubre de 2025, la voleibolista argentina Julieta Lazcano anunció con gran alegría que espera su primer bebé junto a su pareja, David Torres, exanalista de rendimiento y expreparador físico del club blanquiazul.

A través de una emotiva publicación en redes sociales, Lazcano compartió varias fotografías donde luce su embarazo y muestra la ecografía de su hija, a quien llamarán India. El mensaje estuvo acompañado de palabras llenas de amor y gratitud.