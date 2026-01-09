Connie Chaparro celebra 16 años de matrimonio con Sergio Galliani: “Una vida construida con amor y respeto”

A través de sus redes sociales, Connie Chaparro compartió una foto en Instagram junto con Sergio Galliani para celebrar sus 16 años de casados.

“16 años de casados hoy, un hijo de 14, una vida construida con amor y respeto. Feliz aniversario mi amor. Gracias por tanto”, se lee en la publicación donde ambos están en la playa. En los comentarios, el recordado ‘Nachito’ de Al fondo hay sitio conmovió a sus seguidores con una historia que resume su amor.

“Un día salí a tomar un bus sin saber a dónde iba, de pronto a mitad de ruta subiste tú y te sentaste a mi lado... Nos quedamos solos hablando de todo y de nada. Lo único cierto era que ninguno de los dos se quería bajar del bus ni cambiar de lugar... Solo bajé de ese bus sin destino tomando tu mano sin saber que nunca más la soltaría y, que al final nos bajaríamos en el último paradero de esa ruta que sería tan solo la primera de las tantas travesías que viviríamos juntos”, escribió.

Este mensaje fue bien recibido por sus seguidores quienes los felicitaron por su sólido matrimonio.

“Felicidades y sigan creciendo juntos y disfrutando de su amor”, “Siga brillando y siendo tan felices”, “Son una gran pareja, grandes actores y mejores personas”, “Muchos éxitos en su matrimonio”, “Que lindo ejemplo para los jóvenes, se merecen todo lo bonito que les pasa, muchas bendiciones”, entre otros.

Sergio Galliani dedica emotivo mensaje a Connie Chaparro por sus 16 años de casados.Fuente: IG: @connie_chaparro

Connie Chaparro y la fórmula de su felicidad junto a Sergio Galliani

En 2020, Connie Chaparro explicó que parte de su éxito como pareja con Sergio Galliani se debe a que él siempre la apoyó en todos sus proyectos.

Más allá de las complicaciones que hayan podido atravesar en su matrimonio, la exconductora de Radio Corazón mencionó que frente a estas situaciones también hay “unión, compañerismo y sobre todo amor todo se puede”. En ese sentido, Chaparro resumió cuál es la fórmula de su felicidad:

“Cuando me preguntan cuál es la fórmula para durar tanto y ser felices juntos, yo siempre les digo la admiración mutua, el amor y el respeto. Yo admiro mucho a mi esposo y no solo porque sea un gran actor multifacético, sino porque además es un hombre que nunca se rinde, que siempre se ilusiona por un nuevo comienzo, una nueva aventura y nunca le tema a nada. Pero sobre todo porque sé que tiene un corazón inmenso”.