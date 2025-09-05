Ethel Pozo volvió a 'América Hoy' tras su viaje a España: ¿qué dijo de la polémica de Gisela Valcárcel?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ethel Pozo regresó a la conducción de América Hoy. La hija de Gisela Valcárcel apareció este viernes 5 de setiembre en el set de del programa luego de diez días de ausencia debido al viaje que hizo a España junto a su esposo Julián Alexander y su hija mayor. Todo esto en medio de la polémica entre su madre Gisela y el canal América Televisión con el anuncio del cierre del magacín ante un supuesto conflicto.

Pozo reapareció en el programa al ser anunciada por Janet Barboza y sus otros compañeros del programa. “Aquí estoy. Muy buenos días para todo el Perú. Qué alegría para mí. Comienza la diversión. Es un lindo día porque comienza aquí en América Hoy”, comenzó diciendo emocionada Ethel mientras lucía un llamativo vestido rojo.

Asimismo, Edson Dávila ‘Giselo’ bromeó con la conductora resaltando su bronceado tras su llegada de España, país donde tuvo que dejar a su hija para el inicio de sus estudios universitarios.

“Estuve en 29 grados, pero no pude tomar sol porque me fui a instalar a mi hija, que ni hablo del tema porque ya lloro. No he podido abrir la puerta de su cuarto ayer cuando he llegado. Muchas mamás me entienden, pero ya estoy aquí. ¡Qué felicidad estar con ustedes!”, sostuvo la personalidad de televisión.

Es así como Ethel Pozo evitó hablar de la polémica generada la semana pasada por Gisela Valcárcel, quien anunció el cierre de América Hoy al denunciar un supuesto maltrato de parte de directivos de América Televisión, así como una persunta prohibición de ingresar al canal. Por su parte, el magacín siguió su transmitió sin problemas pese al escándalo mediático.

Ethel Pozo es la única hija de la exconductora y presentadora de televisión Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram (lapozo)

Ethel Pozo despidió entre lágrimas a su hija mayor en España

Ethel Pozo conmovió las redes sociales con un emotivo video al lado de su hija Doménica. La conductora compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: el alejamiento de su pequeña, quien decidió quedarse en España para iniciar sus estudios universitarios de arquitectura en el país europeo.

Ethel no pudo contener las lágrimas al ver cómo la joven tenía su primer día de clases en un lugar donde vivirá lejos de ella pues Ethel ya está en el Perú para seguir en la conducción del magacín América Hoy, entre otros proyectos profesionales.

Con la canción Abriendo Caminos, de Diego Torres y Juan Luis Guerra, se pudo ver a una emocionada Ethel Pozo, quien estaba llorando —y abrazando— a su hija con fuerza mientras le daba un beso antes de que se vaya al campus universitario donde iniciará sus clases.

“Llegó el gran día, mi Dome. ¡Te amamos! Te extrañaremos mucho, mi amor. Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria ¡es la mejor etapa! A estudiar mucho, princesa, que en casita te esperamos. Love you now and forever (Te amo hoy y por siempre)”, escribió la comunicadora y actriz en un texto sobre el conmovedor video publicado en Instagram.

Ethel Pozo es conductora de América Hoy junto con Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza.Fuente: @americahoytv

Ethel Pozo aclaró el motivo de su ausencia en América Hoy

Ethel Pozo ya había aclarado el motivo de su ausencia en el programa América Hoy donde ella trabaja como conductora. Esto, en medio de la polémica entre su madre Gisela Valcárcel y el canal América Televisión tras el cierre del magacín ante un supuesto conflicto.

A través de un video, difundido por el mencionado programa, se supo que la hija de Gisela Valcárcel viajó a España junto a su esposo Julián Alexander y su hija mayor.

“Aquí estamos. Llegó el día. Por un lado, la universitaria; por otro lado, mi esposo. Conteniendo emociones porque nos vamos a un viaje, el cual nos va a llevar al destino que es España que es donde Dome va a empezar a estudiar su carrera”, expresa la conductora desde el avión.

Seguidamente, recalcó el tiempo que su hija estará lejos de ella. “Mi bebé preciosa. Mi universitaria. Mi futura arquitecta. Nos estamos yendo a dejarla instalada aunque va a estar lejos. Hemos contado que son 16 semanas hasta que la volvamos a ver que es por Navidad”, sostuvo confirmando así su regreso al programa.

“Tal como lo escuchó nuestra conductora tenía programado este viaje a España para instalar a su hija mayor quien iniciará su carrera universitaria en tierras españolas”, resaltó América Hoy.