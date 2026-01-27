Familia de Camucha Negrete niega acusaciones de maltrato contra Sergio Galliani

Los familiares de la recordada actriz emitieron un comunicado para desmentir las versiones sobre presuntos maltratos durante la obra Los monólogos de la vagina y pidieron respeto por su memoria.

El último lunes, Rodrigo González aseguró que Camucha Negrete le habría confesado presuntos maltratos por parte de Sergio Galliani, director de la obra Los monólogos de la vagina, durante su participación en el montaje, poco antes de su fallecimiento. Tras estas declaraciones, la familia de la actriz decidió pronunciarse públicamente para rechazar dichas versiones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales este martes, los familiares de Camucha señalaron que “todo fue producto de un malentendido” y desmintieron de manera categórica que la actriz haya sido víctima de maltratos. Asimismo, solicitaron respeto por la memoria de la recordada figura de televisión, quien falleció en septiembre de 2025 debido a complicaciones hepáticas.

La respuesta de la familia de Camucha Negrete

Este jueves, la familia de la actriz se pronunció con un comunicado extenso para aclarar lo ocurrido. “Como familia de Camu, queremos precisar que la información difundida no refleja la realidad”, indicaron.

Si bien reconocieron el cariño que sienten por Rodrigo González, señalaron que en su programa se compartieron datos incorrectos. “Sabemos que todo fue producto de un malentendido”, precisaron.

Los familiares también explicaron que los ensayos de la obra fueron exigentes debido al delicado estado de salud de Camucha en ese momento, pero aclararon que “las exigencias del productor Sergio Galliani fueron siempre las propias de un profesional”.

“Durante toda su trayectoria teatral y, especialmente, en Los monólogos de la vagina, Camu solo recibió amor, apoyo incondicional y un trato humano excepcional”, concluyeron. “Desmentimos categóricamente que haya recibido maltratos por parte de Sergio Galliani”.

¿Cómo surgieron las acusaciones?

La controversia se originó a partir de declaraciones de la actriz Sonia Oquendo en el pódcast Habla serio. En la entrevista, Oquendo relató que su experiencia en Los monólogos de la vagina fue emocionalmente difícil y que llegó a afectarla profundamente.

“Empecé a sentir que no estaba en el Marsano de antes. Sentí que había una nube negra, y no me equivoqué porque pasaron cosas tremendas”, señaló, aludiendo a una serie de situaciones personales y pérdidas que coincidieron con la temporada de la obra. “Ninguna de las tres actrices fuimos felices haciendo esa obra”, agregó.

Oquendo también describió el ambiente laboral como hostil para ella, aunque evitó detallar directamente las causas. “A esta edad no hay acoso, pero sí puede haber maltrato hacia una actriz, una dama, una compañera de trabajo, que venga de un hombre. Eso pasó”, afirmó, sin mencionar nombres.

Tras estas declaraciones, Rodrigo González retomó el tema en su programa Amor y Fuego y aseguró que la experiencia de Camucha Negrete bajo la dirección de Sergio Galliani “no fue buena”. Según el conductor, la actriz le habría expresado su incomodidad por “las malas formas” durante el proceso de trabajo.

Sergio Galliani niega los señalamientos

Frente a la difusión de presuntos maltratos durante la temporada de Los monólogos de la vagina, Sergio Galliani se pronunció a través de un video en su cuenta de Instagram, en el que negó tajantemente cualquier tipo de maltrato.

“A mis actores siempre les he exigido que saquen lo mejor de ellos, como tiene que ser, pero jamás recurro a violencia física, psicológica o verbal”, aseguró. “Mucho menos con actrices mayores, a quienes respeto profundamente. Cuando trabajo con un elenco de mujeres, el cuidado es aún mayor”.

Galliani añadió que las acusaciones pueden ser desmentidas por todo el equipo que participó en la obra y lamentó que se mencione de esa manera a personas que ya no están. “Fue una temporada marcada por momentos de tensión y por la pérdida de nuestra querida Camucha. No es justo que se se esté nombrando de esta manera a una persona que ya no está con nosotros”, sostuvo.

