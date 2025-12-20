"Un beso para ti, hermosa": Angie Jibaja agradece el apoyo de Romina Gachoy para reencontrarse con sus hijos

Angie Jibaja expresó su emoción tras reencontrarse con sus hijos después de más de cinco años sin verlos. La modelo contó que el encuentro fue posible gracias al apoyo de Romina Gachoy, a quien agradeció públicamente por facilitar la comunicación con los menores.

Durante una entrevista para el pódcast X no decirlo, Jibaja relató cómo vivió ese momento y la importancia que tuvo para ella. "Justo tuve un día impresionante. El día más importante de mi vida", expresó al inicio de su testimonio.

La también actriz explicó que el acercamiento con sus hijos se dio luego de un proceso complejo, pero resaltó el papel que cumplió Gachoy para que ellos aceptaran verla.

"Eso fue antes de ayer. Quiero agradecerle muchísimo a Romina por haberlo hecho realidad, porque gracias a ella hemos estado en comunicación", señaló.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Angie Jibaja agredeció el apoyo de Romina Gachoy en la crianza de sus hijos

Aunque evitó entrar en detalles sobre el reencuentro, Angie Jibaja indicó que el momento estuvo cargado de emociones. "Me ha permitido volver a verlos a mis niños después de mucho año. Fue lo máximo. No puedo hablar en profundidad, pero no los veía hace más de cinco años. Súper emotivo", comentó.

La también conocida como la 'Chica de los tatuajes' dedicó gran parte de su intervención a reconocer la ayuda de Romina Gachoy en la crianza de sus hijos. Según explicó, valora el esfuerzo que realiza en el día a día y el compromiso que asumió desde muy joven.

"Agradecerle por todo el trabajo que viene realizando y haciendo en su casa. Sé que es muy sacrificado el rol que ella tomó muy joven y, a pesar a todas las cosas y los intercambios que haya habido, yo le admiro. La tengo mucha ternura", manifestó.

Finalmente, Jibaja envió un mensaje a la modelo uruguaya. "El lugar donde ella está no es fácil, es muy difícil. Entonces, un beso para ti, hermosa. De verdad siento mucho amor y, después de este capítulo, para adelante. Pude dormir una noche entera", concluyó.

Romina Gachoy revela crisis de pareja con Jean Paul Santa María

Romina Gachoy sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa una crisis de pareja con Jean Paul Santa María. La modelo uruguaya apareció visiblemente afectada durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde dijo que no está pasando por un buen momento en su relación.

"Necesito pensar un poco en mí. Sé que este año seré una Romina diferente. Me cuesta demasiado separarme de mi familia (…) Hay muchas situaciones externas que me han llevado de ser muy fuerte a pasar a romperme", comenzó diciendo la también creadora de contenido en OnlyFans.

"La tristeza y la depresión es algo que te puede llegar a consumir al punto que no puedes dar lo mejor", expresó entre lágrimas.

En ese sentido, señaló que en los últimos días se ha sentido "muy incomprendida", luego de recibir una propuesta para participar en un reality show en España junto a Jean Paul Santa María. "Nos han ofrecido a los dos para poder ingresar", explicó.

Sin embargo, la influencer indicó que Jean Paul decidió no aceptar la propuesta, ya que "está construyendo una carrera musical en Perú. No está en sus expectativas poder agarrar y meterse en un reality".

Finalmente, Romina no descartó la posibilidad de viajar sola a España y dejar a sus hijos al cuidado de Jean Paul Santa María. "No sé qué pueda suceder, no sé si el próximo año siga aquí en Perú. No sé si se dé, porque estoy en negociaciones, pero esta es la situación ahora", agregó.