"Estoy soltera": Samahara Lobatón reafirma que terminó su relación con Bryan Torres pese a mostrarse juntos

Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres por supuesta "falta de respeto". | Fuente: Instagram (bryan.jg.music)

Samahara Lobatón y Bryan Torres estuvieron en clínica

Días atrás, Instarándula difundió imágenes de Samahara Lobatón y Bryan Torres dentro de una clínica local. Según el portal del influencer Samuel Suárez, el motivo es una enfermedad de su pequeño hijo Asael, nacido en octubre de 2025.

Del mismo modo, se vio a Samahara y Bryan sentados en la sala de espera del centro de salud ubicado en San Borja esperando indicaciones médicas.

Por otra parte, a fines de enero, el programa Amor y fuego compartió nuevas imágenes de Samahara Lobatón y Bryan Torres dentro del departamento de la influencer. Esto, en medio del proceso de investigación en el Ministerio Público que tiene el productor musical por los delitos de “tentativa de feminicidio”.

El mismo medio, captó antes a Bryan Torres dentro del departamento de Samahara Lobatón. En las imágenes, se vio cómo ambos están en la misma sala. Ella le acariciaba la cabeza mientras él recibía con normalidad el gesto cariñoso.

Anteriormente, Samahara y el también compositor fueron grabados llegando a una iglesia evangélica ubicada en Lince. Bryan sale de la camioneta donde estaban sus pequeños hijos. Acto seguido, sale Lobatón cargando a su pequeña hija mientras que Torres saca el coche para poner a su bebé Asael.

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres: "Los límites fueron vulnerados"

En diciembre de 2025, Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres. Por medio de un comunicado, la hija de Melissa Klug resaltó que su decisión se dio debido a “una falta de respeto y compromiso” del cantante y padre de sus dos últimos hijos.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, la también influencer resaltó que ya había advertido a Bryan Torres que “no aceptaría ninguna situación” que pueda vulnerar la “tranquilidad” de su familia.

"Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de muestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, sostuvo.

Seguidamente, Samahara, quien es la hija de Klug con el exjugador Abel Lobatón, mencionó que “cierra esta etapa con la frente en alto”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló.

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó.