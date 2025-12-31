Janick Maceta y Lucca Mesinas avivan rumores de romance tras compartir foto juntos

La modelo y el surfista compartieron momentos desde la misma playa y sus seguidores no tardaron en celebrar la posibilidad de una relación.

El mundo del entretenimiento peruano y el ámbito deportivo encendieron las especulaciones luego de que circularan publicaciones que sugieren una posible cercanía sentimental entre el surfista olímpico Lucca Mesinas y la exreina de belleza Janick Maceta.

Ambos coincidieron recientemente en una playa del norte del país y las interacciones en redes sociales no hicieron más que incrementar los rumores.

Mesinas compartió en Instagram imágenes de su estadía en Máncora donde aparece acompañado de la modelo. Maceta reaccionó con un emoticon de corazón a lo que él respondió de la misma manera.

Las publicaciones generaron numerosas reacciones entre los seguidores de ambos, quienes no tardaron en expresar su emoción y apoyo ante un posible romance con mensajes como: “Qué hermosa foto, los dos”, “El Perú aprueba esta relación” y “Mis favoritos juntos”.

Lucca Mesinas comparte foto con Janick Maceta y avivan rumores de romance.Fuente: IG: @luccamesinas

¿Quién es Lucca Mesinas?

Lucca Mesinas Novaro creció en las orillas de Máncora, en Piura, cuyas playas fueron testigos de sus primeros pasos en el mar. Fue ganador de la medalla de oro en Open Masculino en Lima 2019 y quinto lugar en Tokio 2020

“Yo comencé a correr cuando tenía siete años, gracias a mi papá en Máncora. A los 10 comencé con mis primeras competencias nacionales y me gustó la competencia poder competir con la adrenalina. Y lo sentía porque yo vivía muy cerca a la playa. En el norte lo único que hacía era correr olas”, dijo en entrevista con RPP.

A fines de noviembre de este año, Lucca Mesinas ganó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025.

“Contento de siempre poder tener una conexión increíble con Punta rocas, muchas gracias a todo mi equipo de trabajo en este evento, a mis auspiciadores y a toda la gente linda que siempre me están mandando las mejores vibras en mis campeonatos. En especial a mi familia”, escribió en sus redes sociales.