Jorge Luna se quiebra al contar que le compró una casa a su madre como regalo de Navidad

Durante su último programa del 2025, el comediante Jorge Luna sorprendió a su público tras revelar que le regaló una casa a su madre por Navidad. El comediante compartió este momento en una conversación con su compañero de conducción, Ricardo Mendoza.

En el diálogo sobre cómo pasaron las fiestas de fin de año, Luna detalló que decidió entregarle a su madre una pequeña caja que contenía varias tarjetas con mensajes de agradecimiento y fotografías. Cada una de ellas mostraba distintos mensajes, hasta llegar a la confirmación final de la sorpresa.

El comediante recordó el respaldo que recibió de su madre desde los primeros años de su carrera. Señaló que, cuando era joven, ella le prestó 300 soles para poder matricularse en su primer taller de comedia.

"Mami… ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa", fue el mensaje que se leyó durante el programa, mientras se mostraban las imágenes incluidas en las tarjetas.

La emotiva reacción de la madre de Jorge Luna tras conocer la sorpresa



Según lo relatado en el show, la reacción de su madre fue muy emotiva al saber de la sorpresa. En las imágenes que Jorge Luna publicó en sus redes socilaes, se observa que ella rompe en llanto, mientras Jorge Luna la abraza conmovido por el momento. El público presente en el teatro acompañó la escena con aplausos.

Horas antes de la emisión del programa, el comediante había adelantado en sus redes sociales que el episodio sería muy especial. A través de una historia en Instagram, explicó por qué se animó a compartir este momento.

"Es un programa muy especial para mí, cuento algo muy íntimo, subí al escenario pensando y diciendo: "no lo voy a contar", por miedo a ponerme sensible y llorar... pero pasó, la improvisación nos llevó por ahí, y lo conté, no les voy a vender humo mis hermanos, no lloré, y creo que no lo hice porque ya había llorado tanto cuando esto pasó, y antes, y después también, con mi familia, a solas, lloré mucho, pero de alegría, de emoción, de satisfacción, de lo logré, ese llanto de cumplí este sueño", sostuvo.