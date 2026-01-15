Últimas Noticias
Junto a Ethel Pozo, Maju Mantilla regresa a la televisión tras polémica con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo.
| Fuente: Instagram (GV Producciones)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

A meses de renunciar al programa 'Arriba mi gente', Maju Mantilla volverá a conducir un nuevo programa anunciado por Gisela Valcárcel. "Estoy entusiasmada", expresó.

Maju Mantilla vuelve a la televisión. La modelo y exMiss Mundo conducirá un nuevo programa por la tarde junto a Ethel Pozo, de acuerdo con el anuncio dado por Gisela Valcárcel en la preventa de GV Producciones la noche del último miércoles 14 de enero.

Es así como Maju estará en la pantalla chica integrándose a la nueva parrilla de programas de Panamericana Televisión. Esto, cuatro meses después de renunciar a la conducción de Arriba mi gente donde estaba junto a Fernando Díaz y Santi Lesmes.

La modelo trujillana renunció en vivo al programa Arriba mi gente en medio de su polémica separación de Gustavo Salcedo y tras la supuesta agresión de este contra el exproductor del programa, Christian Rodríguez, por una supuesta infidelidad de Mantilla.

Ahora, la exreina de belleza se mostró contenta por ese nuevo reto en su carrera siendo una de las figuras televisivas más influyentes. “Yo también estoy entusiasmada, feliz por la bienvenida y por ser parte de la familia de GV”, exclamó Maju Mantilla.

Del mismo modo, resaltó a su nueva compañera Ethel Pozo por estar junto a ella luego de dejar el programa América Hoy.

“Ethel, estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso. Recibo con bastante gratitud y el objetivo es que (este programa) sea un éxito”, expresó.

Maju Mantilla agradeció a Gisela Valcárcel: “Estoy muy feliz”

Por otro lado, Maju Mantilla compartió la sesión de fotos que le hicieron junto a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel como parte de la promoción de GV Producciones.

De igual manera, subió un breve video en sus historias en Instagram donde aparece junto a Valcárcel y Pozo agradeciéndoles por la oportunidad. “Estoy feliz. Gisela vas a ser mi jefa”, expresó la exMiss Perú, quien lucía un vestido plata de dos piezas.

Enseguida, la popular ‘Señito’ llenó de elogios a Mantilla. “No saben las cosas hermosas que han dicho de Maju. Estamos felices (de tenerla)”, sostuvo.

Seguidamente, la exreina de belleza mencionó que tuvo una reunión con Gisela Valcárcel que la ayudó a decidir su retorno a la televisión.

“Tuve una reunión con Gisela hace semanas atrás. Fue una linda conversación y estoy muy feliz y con bastante gratitud de ser parte de la familia de GV Producciones con Gisela y con Ethel”, exclamó. “Pronto estarán juntas. Tienen que verlas. Bienvenida, Maju”, contestó Valcárcel.

Cabe mencionar que, por el momento, se desconoce el nombre oficial del magazín que conducirá Maju Mantilla junto a Ethel Pozo. Tampoco se sabe cuándo será su lanzamiento y en que horario, específico por la tarde, será su emisión.

Gisela Valcárcel presenta nuevo magazine conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla.
| Fuente: Instagram (GV Producciones)

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron tras 13 años de matrimonio

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo pusieron fin a su matrimonio de 13 años. El empresario confirmó la noticia en agosto de 2025 en un comunicado en redes sociales, en el que agradeció el tiempo compartido con la exreina de belleza y recalcó que ambos mantendrán el compromiso de ser buenos padres.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, se lee.

En otro momento, Salcedo destacó los años compartidos con la recordada Miss Mundo 2004 y reafirmó su compromiso como padre.

"Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres, tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", sostuvo.

El comunicado cerró con un pedido de discreción: “Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”.

Maju Mantilla agradece a Gisela Valcárcel por su inclusión en nuevo programa
| Fuente: Instagram (majumantilla)
