Junto a Ethel Pozo, Maju Mantilla regresa a la televisión tras polémica con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla vuelve a la televisión. La modelo y exMiss Mundo conducirá un nuevo programa por la tarde junto a Ethel Pozo, de acuerdo con el anuncio dado por Gisela Valcárcel en la preventa de GV Producciones la noche del último miércoles 14 de enero.

Es así como Maju estará en la pantalla chica integrándose a la nueva parrilla de programas de Panamericana Televisión. Esto, cuatro meses después de renunciar a la conducción de Arriba mi gente donde estaba junto a Fernando Díaz y Santi Lesmes.

La modelo trujillana renunció en vivo al programa Arriba mi gente en medio de su polémica separación de Gustavo Salcedo y tras la supuesta agresión de este contra el exproductor del programa, Christian Rodríguez, por una supuesta infidelidad de Mantilla.

Ahora, la exreina de belleza se mostró contenta por ese nuevo reto en su carrera siendo una de las figuras televisivas más influyentes. “Yo también estoy entusiasmada, feliz por la bienvenida y por ser parte de la familia de GV”, exclamó Maju Mantilla.

Del mismo modo, resaltó a su nueva compañera Ethel Pozo por estar junto a ella luego de dejar el programa América Hoy.

“Ethel, estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso. Recibo con bastante gratitud y el objetivo es que (este programa) sea un éxito”, expresó.

Maju Mantilla agradeció a Gisela Valcárcel: “Estoy muy feliz”

Por otro lado, Maju Mantilla compartió la sesión de fotos que le hicieron junto a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel como parte de la promoción de GV Producciones.

De igual manera, subió un breve video en sus historias en Instagram donde aparece junto a Valcárcel y Pozo agradeciéndoles por la oportunidad. “Estoy feliz. Gisela vas a ser mi jefa”, expresó la exMiss Perú, quien lucía un vestido plata de dos piezas.

Enseguida, la popular ‘Señito’ llenó de elogios a Mantilla. “No saben las cosas hermosas que han dicho de Maju. Estamos felices (de tenerla)”, sostuvo.

Seguidamente, la exreina de belleza mencionó que tuvo una reunión con Gisela Valcárcel que la ayudó a decidir su retorno a la televisión.

“Tuve una reunión con Gisela hace semanas atrás. Fue una linda conversación y estoy muy feliz y con bastante gratitud de ser parte de la familia de GV Producciones con Gisela y con Ethel”, exclamó. “Pronto estarán juntas. Tienen que verlas. Bienvenida, Maju”, contestó Valcárcel.

Cabe mencionar que, por el momento, se desconoce el nombre oficial del magazín que conducirá Maju Mantilla junto a Ethel Pozo. Tampoco se sabe cuándo será su lanzamiento y en que horario, específico por la tarde, será su emisión.