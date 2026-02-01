“No tienes idea del dolor que me dejas”: Xiomy Kanashiro lamenta la pérdida de su mascota de 9 años

La influencer compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de Moana y a quien describió como una compañía fundamental en una etapa clave de su vida.

Xiomy Kanashiro compartió con sus seguidores un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de Moana, su mascota, quien la acompañó durante nueve años. A través de una publicación cargada de tristeza, la influencer expresó el profundo dolor que le ha dejado esta pérdida.

“Con mucho dolor hoy te digo adiós”, escribió Kanashiro, describiéndola como su compañía más fiel en etapas importantes de su vida. En el mensaje, recordó que a los 18 años se fue a vivir sola y que su mascota estuvo con ella en ese proceso, algo que aseguró jamás olvidará.

“Aún no puede creer que ya no estés y no tienes idea del dolor que me dejas, pero sé que estarás siempre cuidando de mí”, agregó.

Xiomy Kanashiro confesó que aún le resulta difícil aceptar la ausencia de Moana y manifestó el vacío emocional que le deja su partida, aunque señaló que confía en que seguirá cuidándola desde donde esté. Asimismo, indicó que en casa permanecen Maui, el cachorro de Moana, y sus nietos, a quienes continuará cuidando.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron cumpleaños en Punta Cana

Hace una semana, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viajaron al extranjero para celebrar el cumpleaños de la influencer.

Según un informe del programa Amor y fuego, que accedió al registro migratorio, la pareja salió del país el pasado 22 de enero con destino a República Dominicana.

Posteriormente, el exfutbolista compartió en sus redes sociales varias imágenes del viaje, en las que ambos aparecen muy cariñosos en las playas de Punta Cana. Farfán aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de a su pareja, quien cumplió 27 años el último viernes.

"Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", escribió el exdelantero de Alianza Lima.

Según el informe televisivo, la celebración por el cumpleaños de Xiomy Kanashiro no se limitó al viaje. Antes de salir del país, la pareja organizó una reunión privada con familiares y amigos cercanos en la vivienda del exfutbolista.