Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Yo tengo el panetón y tú el chocolate”: Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto

Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto.
Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Regresaron? La salsera se mostró muy cariñosa con Waldir Felipa durante un concierto el último fin de semana. “Te veo a la salida”, exclamó Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt sorprendió al mostrarse en coqueteos con su expareja Waldir Felipa en un concierto el último fin de semana avivando una posible reconciliación.

En efecto, la intérprete de Señor mentira se acercó a Felipa para abrazarlo mientras lo miraba fijamente. “Beso, beso, beso”, gritaban las personas generando un nerviosismo en el bailarín y una risa en la cantante. “Un poquito de respeto, por favor”, expresó Daniela. “Compañero, ¿cómo estás? ¿Muy bien?”, agregó.

Seguidamente, Darcourt aprovechó la época de la Navidad para hacer una inesperada invitación a Waldir Felipa. “Yo tengo el panetón para invitarte”, exclamó generando las risas del público, quienes grababan la escena. “Me encanta cuando eres así gracioso, lindo”, expresó la artista peruana a su expareja.

“Como te seguía diciendo, tengo panetón, pero me falta chocolate en casa para compartir con el panetón, para remojar el panetón. También lo como con mantequilla”, expresó la cantante nominada al Latin Grammy el 2024.

En seguida, Daniela reiteró su invitación. “Entonces, yo tengo el panetón. Creería que tú tienes el chocolate, entonces, quisiera saber si a la salida te podría invitar panetón y tú me invitas chocolate. Va, pero dos tajaditas”, añadió.

Eso no es todo. En otro momento, Daniela Darcourt aprovechó para mirar fijamente a Felipa y dedicarle una estrofa de canción. “Tú eres quien yo buscaba”, entonó. Finalmente, luego de mirarse fijamente, el bailarín decide dar un beso a la compositora en la mejilla desatando un gran alboroto en la gente. “Te voy a esperar. Te veo a la salida”, respondió Darcourt.

Daniela Darcourt respondió ante posible reconciliación con Waldir Felipa

Daniela Darcourt se sinceró sobre una posible reconciliación con Waldir Felipa. Esto, luego de que ambos fueras vistos bailando juntos en un show dentro de una discoteca en Lince el último jueves 20 de noviembre.

La salsera peruana hizo una presentación cantando su éxito Señor mentira mientras el bailarín estaba a su lado. Ambos se miraron fijamente disfrutando la coreografía junto a otro integrante de la orquesta de Darcourt.

Ante esto, la nominada al Latin Grammy rompió su silencio y aclaró que dicho video fue subido por una compañera de trabajo de ambos.

"Nosotros (Walter y yo) volvimos al escenario. Yo después de dos meses casi que estuve en el extranjero haciendo mis cosas. He vuelto aquí a los escenarios de Perú”, comenzó diciendo Daniela ante las cámaras de América Hoy.

En ese sentido, la cantante resaltó que seguirá trabajando junto a su expareja. “Como bien lo dijimos: nosotros vamos a seguir trabajando juntos, así que vayan acostumbrándose”, añadió.

Daniela Darcourt confirmó su romance con el bailarín Waldir Felipa en setiembre de 2024.
Daniela Darcourt confirmó su romance con el bailarín Waldir Felipa en setiembre de 2024. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt no descarta reconciliarse con Waldir Felipa: “Veremos qué pasa”

Daniela Darcourt no descartó reconciliarse con Waldir Felipa mencionando que “han estado bien siempre” y que todavía “se quieren un montón”.

“Yo ya lo dije una vez y no lo pienso repetir (…) Lo que pase entre Waldir y yo, queda entre él y yo. Nosotros hemos estado bien siempre. Si (hay una buena relación). Nosotros nos queremos un montón”, sostuvo.

Del mismo modo, recalcó que no tiene problemas en seguir trabajando con Felipa tras anunciar el término de su romance semanas atrás.

“No es difícil (trabajar con él) para mí, absolutamente nada. Ya estoy bien grandecita y créanme que hay cosas más importantes por las cuáles preocuparme”, mencionó.

Seguidamente, resaltó que todavía “hay química” con el bailarín. “Siempre la habrá. Desde hace 11 años que nos conocemos y los que faltan todavía”, aseguró.

Por último, no negó que Felipa trate de “sumar puntos” con ella intentando una supuesta reconciliación. “Vamos a ver qué pasa. Las buenas nuevas ya se enterarán”, exclamó.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Daniela Darcourt waldir felipa

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA