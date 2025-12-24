“Yo tengo el panetón y tú el chocolate”: Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto

Daniela Darcourt sorprendió al mostrarse en coqueteos con su expareja Waldir Felipa en un concierto el último fin de semana avivando una posible reconciliación.
En efecto, la intérprete de Señor mentira se acercó a Felipa para abrazarlo mientras lo miraba fijamente. “Beso, beso, beso”, gritaban las personas generando un nerviosismo en el bailarín y una risa en la cantante. “Un poquito de respeto, por favor”, expresó Daniela. “Compañero, ¿cómo estás? ¿Muy bien?”, agregó.
Seguidamente, Darcourt aprovechó la época de la Navidad para hacer una inesperada invitación a Waldir Felipa. “Yo tengo el panetón para invitarte”, exclamó generando las risas del público, quienes grababan la escena. “Me encanta cuando eres así gracioso, lindo”, expresó la artista peruana a su expareja.
“Como te seguía diciendo, tengo panetón, pero me falta chocolate en casa para compartir con el panetón, para remojar el panetón. También lo como con mantequilla”, expresó la cantante nominada al Latin Grammy el 2024.
En seguida, Daniela reiteró su invitación. “Entonces, yo tengo el panetón. Creería que tú tienes el chocolate, entonces, quisiera saber si a la salida te podría invitar panetón y tú me invitas chocolate. Va, pero dos tajaditas”, añadió.
Eso no es todo. En otro momento, Daniela Darcourt aprovechó para mirar fijamente a Felipa y dedicarle una estrofa de canción. “Tú eres quien yo buscaba”, entonó. Finalmente, luego de mirarse fijamente, el bailarín decide dar un beso a la compositora en la mejilla desatando un gran alboroto en la gente. “Te voy a esperar. Te veo a la salida”, respondió Darcourt.
Daniela Darcourt respondió ante posible reconciliación con Waldir Felipa
Daniela Darcourt se sinceró sobre una posible reconciliación con Waldir Felipa. Esto, luego de que ambos fueras vistos bailando juntos en un show dentro de una discoteca en Lince el último jueves 20 de noviembre.
La salsera peruana hizo una presentación cantando su éxito Señor mentira mientras el bailarín estaba a su lado. Ambos se miraron fijamente disfrutando la coreografía junto a otro integrante de la orquesta de Darcourt.
Ante esto, la nominada al Latin Grammy rompió su silencio y aclaró que dicho video fue subido por una compañera de trabajo de ambos.
"Nosotros (Walter y yo) volvimos al escenario. Yo después de dos meses casi que estuve en el extranjero haciendo mis cosas. He vuelto aquí a los escenarios de Perú”, comenzó diciendo Daniela ante las cámaras de América Hoy.
En ese sentido, la cantante resaltó que seguirá trabajando junto a su expareja. “Como bien lo dijimos: nosotros vamos a seguir trabajando juntos, así que vayan acostumbrándose”, añadió.