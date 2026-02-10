"He volteado la página y seguimos para adelante": Melcochita confirma reconciliación con Monserrat

El músico y humorista Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, confirmó que se reconcilió con su esposa Monserrat Seminario y que actualmente se encuentra junto a ella y sus hijas, tras superar una crisis de pareja que incluyó la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).



En una nueva entrevista, el artista aseguró que los problemas que salieron a la luz ya fueron solucionados y que ahora ha decidido empezar un nuevo episodio en su historia con Monserrat. "Estoy bien, todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante", expresó a Trome.

En ese sentido, Melcochita dejó en claro que no desea continuar hablando del tema.

"Todo está muy bien entre nosotros. No quiero seguir con este tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien", señaló.

Melcochita regresa a los escenarios

A sus 89 años, el sonero peruano también confirmó que retomó sus actividades laborales y volvió a los escenarios para reencontrarse con su público luego de haber estado delicado de salud.

"Claro, el público me estaba extrañando, recibía muchos mensajes. A pesar de los problemas, uno siempre debe tener una sonrisa y avanzar", comentó.

Por último, también negó los comentarios de terceros, incluidas sus hijas mayores, que señalaban que recibía malos tratos por parte de Monserrat.

Como se recuerda, Susan Villanueva, hija de Melcochita, señaló en medio de la polémica que su padre mantuvo a la familia de Monserrat y que también pagó los estudios del hijo mayor de ella, así como otros gastos de sus padres. Además, afirmó que su progenitor estaría viviendo en un entorno de violencia doméstica.



"Cuando una persona está en violencia doméstica se vuelve dependiente, está en una relación tóxica que es muy difícil de salir. A su edad ya no es amor, es costumbre, es difícil salir. Ella ha salido en varias ocasiones diciendo que él ya no tiene nada y que está harta", indicó.

Monserrat Seminario desmiente presuntos maltratos contra Melcochita

Frente a estas acusaciones de presuntos maltratos contra el humorista, Monserrat respondió a las cámaras del programa América Hoy para defenderse.

"Hablan tonterías. Dicen que le pego, que lo masacro, y eso es mentira", afirmó, rechazando cualquier acto de violencia.

Melcochita había señalado que su esposa habría gastado más de 1.5 millones de soles de sus ahorros; sin embargo, Monserrat ya había explicado que ella se encargaba de administrar el dinero del hogar.



"Él trabaja y yo administro el dinero. Todo se va para la casa, para las bebés, para los paseos. Él dice que soy derrochadora. Si gasto, gasto por mis hijas. Todo eso se va sumando hasta que te quedas en cero. Puedo ser derrochadora, pero en mi casa no le falta nada a mis hijas", agregó.