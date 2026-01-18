Milett Figueroa comparte fotos con su expareja Patricio Quiñones y así reaccionó Marcelo Tinelli

La modelo se sumó al trend 2016-2026 y recordó una etapa clave de su vida junto al bailarín, publicación que recibió un comentario por parte de su actual pareja.

Milett Figueroa se unió a la tendencia viral 2016-2026 en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías que retratan momentos clave de su vida hace una década.

Entre las imágenes publicadas destacan varias junto a su expareja, el bailarín Patricio Quiñones con quien compartió una etapa importante de su formación artística.

A través de su cuenta oficial, la modelo y bailarina reflexionó sobre lo que significó el 2016 en su camino personal y profesional: “Me encantó este trend. Encontré algunos momentos que marcaron mi 2016. Me animé a creer. Creer en uno mismo es uno de los actos más silenciosos y valientes que existen”, escribió.

En su mensaje, Milett Figueroa recordó que ese año conoció a sus primeros maestros de danza, a quienes describió como personas talentosas y generosas, fundamentales en su crecimiento artístico. Asimismo, destacó que, diez años después, mantiene intactas las ganas de aprender y de seguir persiguiendo nuevos sueños. “Sigo creyendo que no hay que conformarse. Dar el paso, animarse. Estudia y no te conformes con lo que ya sabes”, añadió.

Así reaccionó Marcelo Tinelli

La publicación no pasó desapercibida y generó diversas reacciones, entre ellas la de su actual pareja, Marcelo Tinelli. El conductor argentino le dedicó un emotivo mensaje en la sección de comentarios, elogiando su esfuerzo, constancia y talento a lo largo de estos años.

“Qué maravillosos 10 años, mi amor. Toda una vida dándole duro para lograr tus objetivos y tus sueños. Tienes que sentirte orgullosa de todo lo que has logrado. Y te falta lo mejor y con tus ganas vas a lograr todo lo que te propongas. Y con esa sonrisa divina, y tu enorme talento, el mundo es tuyo. Te amo, mi vida hermosa”, escribió Tinelli, quien cerró su mensaje con una declaración de amor.

¿Por qué Milett Figueroa y Patricio Quiñones terminaron?

Patricio Quiñones era bailarín en el programa El Gran Show desde el 2014 y al año siguiente, cuando Milett Figueroa fue convocada para participar, ‘Pato’ fue su compañero y lograron salir campeones en la temporada 2015.

En 2016, el formato cambió a Reyes del Show y ambos volvieron a ser pareja. En ese entonces, la conductora Gisela Valcárcel les preguntó si había algo más que amistad ya que los notó cercanos en los ensayos.

“Milett es una mujer increíble. Estamos super contentos. Creo que eso nos va a ayudar a trabajar mucho”, dijo Patricio Quiñones; a lo que Milett respondió: “El amor está aquí”.

Si bien se mostraban amorosos, su ruptura fue abrupta ya que, a inicios de 2017, se tejieron rumores de una infidelidad por parte de la bailarina y la vincularon con el futbolista Diego Geminez.

Al mes siguiente, ‘Pato’ fue visto con una joven en actitud cariñosa. En diciembre de 2018, se reconciliaron, pero a poco de cumplir dos años de romance, decidieron terminar.

De acuerdo con el bailarín, la relación acabó por decisión de Figueroa y reveló que no fue por terceras personas.