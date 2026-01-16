"Cuando sean padres realmente se conocerán": Pamela López aconsejó a Pamela Franco y Christian Cueva

Pamela López se refirió a la posibilidad de que Pamela Franco y Christian Cueva se conviertan en padres. Esto, luego de una predicción de la vidente Soralla de los Ángeles de que tanto el futbolista peruano como la cumbiambera planearían tener un bebé pronto.

Es así como la todavía esposa de Christian Cueva decidió expresar su posición respecto a la intención del padre de sus tres últimos hijos de formar su propia familia con Franco, quien días atrás lanzó su nuevo videoclip El perro de hortelano donde canta junto al volante de Juan Pablo II.

Fue ante las cámaras del programa América espectáculos que la trujillana de 38 años fue consultada sobre el tema.

Al respecto, Pamela López respondió: “Yo creo que eso sería la mejor decisión de ellos, que puedan ser padres, porque ahí, siendo padres, es donde realmente vas a conocer a la persona. Y después de eso, más aún lo vas a conocer”.

Seguidamente, resaltó sus ganas de ver que, después “de que los dos tengan hijos”, continúen su romance. “Después de eso, me refiero que, si hay un divorcio o una separación, ahí vas a conocer realmente a la persona”, aseveró.