Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Cuando sean padres realmente se conocerán": Pamela López aconsejó a Pamela Franco y Christian Cueva

Pamela López aconseja a Pamela Franco y Christian Cueva ser padres y formar su familia.
Pamela López aconseja a Pamela Franco y Christian Cueva ser padres y formar su familia. | Fuente: Instagram (pamelalopezoficial)/(cueva10oficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Anteriormente, Pamela López lanzó duros mensajes tras una entrevista de Christian Cueva y Pamela Franco en el programa de la 'Chola Chabuca'. "Mentiroso, infiel, abusivo", expresó.

Pamela López se refirió a la posibilidad de que Pamela Franco y Christian Cueva se conviertan en padres. Esto, luego de una predicción de la vidente Soralla de los Ángeles de que tanto el futbolista peruano como la cumbiambera planearían tener un bebé pronto.

Es así como la todavía esposa de Christian Cueva decidió expresar su posición respecto a la intención del padre de sus tres últimos hijos de formar su propia familia con Franco, quien días atrás lanzó su nuevo videoclip El perro de hortelano donde canta junto al volante de Juan Pablo II.

Fue ante las cámaras del programa América espectáculos que la trujillana de 38 años fue consultada sobre el tema.

Al respecto, Pamela López respondió: “Yo creo que eso sería la mejor decisión de ellos, que puedan ser padres, porque ahí, siendo padres, es donde realmente vas a conocer a la persona. Y después de eso, más aún lo vas a conocer”.

Seguidamente, resaltó sus ganas de ver que, después “de que los dos tengan hijos”, continúen su romance. “Después de eso, me refiero que, si hay un divorcio o una separación, ahí vas a conocer realmente a la persona”, aseveró.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael.
Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco. El futbolista peruano mencionó que ya piensa en un eventual matrimonio con la cantante de cumbia, quien lanzó su reciente éxito El perro del hortelano.

Fue en una entrevista con Daniel Marquina y Mariella Zanetti, en radio MegaMix, que el futbolista peruano confesó lo que piensa de su relación para el 2026. “Sí o sí se tiene que dar (la boda)”, expresó el popular ‘Aladino’.

"Primero estoy saliendo de un tema legal. Pero sí, me gustaría casarme. Quiero acabar el año bien. Eso es lo importante. Comenzar un año nuevo. [El matrimonio] sería de mitad de año de 2026 para adelante”, declaró el exvolante de la Selección Peruana.

Por otro lado, no descartó tener hijos con la intérprete de Dile la verdad. “Sí, lo hablamos. Pero siempre, nuestra prioridad es ver por nosotros y nuestros hijos”, sostuvo.

Pamela Franco y Christian Cueva presentan su nueva canción

Pamela Franco y Christian Cueva presentaron su nuevo tema El perro del hortelano, el cual llegará este verano a varios radios a nivel nacional.

“Estoy feliz por este momento. Pamela tiene su trayectoria como artista, como cantante. Hoy sacamos una canción que realmente ya lo habíamos pensado hace mucho tiempo. La verdad creo que será un boom”, resaltó Cueva.

Del mismo modo, el futbolista señaló que la idea de la canción fue de Pamela Franco y que la letra fue hecha por el compositor peruano Carlos Rincón. “Yo siempre la apoyé”, añadió.

Asimismo, la propia Pamela Franco se contactó vía telefónica a radio MegaMix para dar más detalles de la nueva canción con su pareja. “Ya falta poco para que se estrene el videoclip”, declaró.

“Nos hemos bacilado. Cuando la gente lo vea, se va a bacilar. Christian no solo canta, sino que también actúa. Él es ‘mil oficios’. Canta, anima, hace de productor, mánager. También hace de seguridad. Lo importante es que todo lo hace bien. Estoy enamorada”, mencionó.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Pamela Franco Christian Cueva Pamela López

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA