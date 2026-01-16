Últimas Noticias
Junto a 'La Carlota', Laura Huarcayo conducirá programa 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello

Laura Huarcayo asume la conducción de 'Mande quién mande' en reemplazo de María Pía Copello.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Anteriormente, María Pía Copello se despidió del programa 'Mande quien mande', luego de tres años en la conducción. "Los dejo en muy buenas manos", expresó.

Laura Huarcayo conducirá Mande quien mande en reemplazo de María Pía Copello. La exmodelo peruana y presentadora de televisión estará en MQM' desde este miércoles 21 de enero junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’, y esperando a un nuevo integrante que se dará a conocer en el primer día de la emisión del programa.

De acuerdo con la promoción, compartida en las redes sociales el último jueves, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande luego de haber sido invitada en programas anteriores y recordada por su exitoso paso en Lima Limón, en América Televisión.

“Bueno, mucho se habla, mucho se especula. ¿La Carlota estará sola? Bueno, está bien. Acepté compañía, pero ojo, yo mando”, expresó Vílchez con su personaje de La Carlota en el video de la nueva promoción de Mande quien mande para este 2026.

“Hola, hola Carlotita. Dices que tú mandas”, se escucha decir a Laura Huarcayo sorprendiendo a su antiguo compañero de Lima Limón y Bienvenida la tarde (Latina).

“La Carlota, Laura Huarcayo y una gran sorpresa te esperan en Mande quien mande, verano 2026. Desde este miércoles 21 de enero a las 1.40 p. m.”, concluye la promoción del programa.

Laura Huarcayo conducirá el programa 'Mande quien mande' junto a Carlos Vílchez.
María Pía Copello se despidió del programa Mande quien mande

Anteriormente, María Pía Copello se despidió del programa Mande quien mande, el cual conducía junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’, y Mario Hart.

“Hoy me cuesta mucho decir adiós. Bueno, como digo, las oportunidades llegan a veces en el momento menos pensado y así me ocurrió a mí, así que he decidido emprender nuevas cosas en el 2026, pero los dejo en muy buenas manos”, comentó la exanimadora infantil en un video de despedida para MQM.

En efecto, María Pía Copello estuvo tres años en Mande quien mande convirtiéndose en una destacada figura de América Televisión.

“Estoy segura de que se van a enamorar nuevamente de ese trío o de esa dupla, no lo sé. No sé lo que venga, pero gracias de verdad por haberme tenido paciencia, por haberme enseñado tantas cosas lindas y me voy con una enseñanza enorme de Mande quien mande, pero también con una pena muy grande de dejar a un equipo maravilloso”, expresó.

En ese sentido, María Pía resaltó que pronto estaría conduciendo en nuevos contenidos digitales en América TV; Además, deslizó su posible regreso a la pantalla chica los sábados.

“Estoy segura de que vamos a seguir teniendo contacto y ya saben a ustedes en nuestras redes sociales, en YouTube ahora y ojalá se alineen los astros y esté con ustedes en América los sábados. Les mando un beso. Se van a enterar por mí, así que no se preocupen”, señaló.

María Pía Copello dejó la conducción del programa 'Mande Quien Mande' en diciembre de 2025.
¿Quiénes eran las posibles reemplazantes de María Pía en MQM?

En medio de los rumores de la salida de María Pía de MQM, comenzaron a sonar posibles reemplazos. En septiembre de 2025, Brenda Carvalho y Tula Rodríguez estuvieron en el programa para pasar un supuesto casting de conducción.

Durante la transmisión, la propia Copello comentó que su productor, Marco Díaz, aparentemente ya estaría buscando a la figura que la reemplace y acompañe a Carlos Vílchez y Mario Hart en la conducción.

"Lo que sí me ha afectado y me duele el corazón, es que lo vi a mi productor muy atentito el día de ayer, apenas esa noticia se difunde, él agarra y pone su red social un video de 'La Carlota' cuando grabamos una promoción de hace 3 años y además colocó que se busca conductora", expresó Copello.

En ese momento, la conductora preguntó a su productor quién sería la elegida. Él respondió acercándose a Tula Rodríguez y dándole un beso en la mejilla. "¿A ustedes les parece justo que una cosa así ocurra?, Marco, ¿qué te he hecho, nos hemos llevado mal estos 3 años?, no entiendo la verdad", bromeó Pía.

Por otro lado, Rebeca Escribens fue anunciada en diciembre como reemplazo de María Pía Copello en Mande quien mande dejando el set de América Espectáculos luego de diez años. No obstante, dicho cambio de Escribens no se habría concretado. Otros nombres que sonaron fueron el de la propia Laura Huarcayo y el de Maricarmen Marín.

