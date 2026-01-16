Junto a 'La Carlota', Laura Huarcayo conducirá programa 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello

Laura Huarcayo conducirá Mande quien mande en reemplazo de María Pía Copello. La exmodelo peruana y presentadora de televisión estará en MQM' desde este miércoles 21 de enero junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’, y esperando a un nuevo integrante que se dará a conocer en el primer día de la emisión del programa.

De acuerdo con la promoción, compartida en las redes sociales el último jueves, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande luego de haber sido invitada en programas anteriores y recordada por su exitoso paso en Lima Limón, en América Televisión.

“Bueno, mucho se habla, mucho se especula. ¿La Carlota estará sola? Bueno, está bien. Acepté compañía, pero ojo, yo mando”, expresó Vílchez con su personaje de La Carlota en el video de la nueva promoción de Mande quien mande para este 2026.

“Hola, hola Carlotita. Dices que tú mandas”, se escucha decir a Laura Huarcayo sorprendiendo a su antiguo compañero de Lima Limón y Bienvenida la tarde (Latina).

“La Carlota, Laura Huarcayo y una gran sorpresa te esperan en Mande quien mande, verano 2026. Desde este miércoles 21 de enero a las 1.40 p. m.”, concluye la promoción del programa.