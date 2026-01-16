Andrea Llosa se despide de ATV tras 20 años como conductora: "Es difícil no quebrarse"

Andrea Llosa reveló que "no llegó a un acuerdo" con ATV y agradeció al canal "por la oportunidad". | Fuente: Instagram (andreallosabarreto)

Andrea Llosa confirmó su salida de ATV luego de 20 años como conductora. La presentadora de televisión decidió colgar dos videos en sus historias en Instagram donde señaló estar “verdaderamente agradecida” con el canal por el tiempo en que estuvo al mando de los programas Andrea y Nunca más junto con su productora general, Jimena Appiani.

“Acabo de despedirme. Tuve una conversación bastante bonita y creo que así se debe cerrar las historias, agradeciendo y con alegría, con entusiasmo, con motivación y con ganas de hacer otras cosas”, comenzó diciendo Andrea.

Seguidamente, la periodista explicó que su salida se dio luego de que ATV le propusiera hacer “un nuevo formato” tras el “término del ciclo” de Nunca más y Andrea. Sin embargo, contó que no se pusieron de acuerdo.

“Conversaciones van, conversaciones vienen y no llegamos a ponernos de acuerdo. Cosa que no pasa por el cariño y el respeto que ambas partes nos tenemos. Me refiero al canal y a nosotros. Entonces, simplemente dijimos que no. Llegó el momento. No hemos renovado. Nos hemos despedido. Se acercó un montón de gente con la que he trabajado. Ha sido un momento muy feeling”, manifestó.

Finalmente, Andrea Llosa expresó su agradecimiento con su equipo de trabajo y con ATV por el tiempo que se emitió sus programas. “Agradecida, sobre todo, porque el canal siempre ha respetado nuestros contenidos y nos ha respetado y nos ha dejado trabajar con absoluta libertad. Así que terminó el ciclo ATV y sí pronto nos volveremos a ver”, concluyó.