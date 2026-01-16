Últimas Noticias
Andrea Llosa se despide de ATV tras 20 años como conductora: "Es difícil no quebrarse"

Andrea Llosa reveló que "no llegó a un acuerdo" con ATV y agradeció al canal "por la oportunidad". | Fuente: Instagram (andreallosabarreto)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Conversamos, pero no llegamos a un acuerdo", expresó Andrea Llosa tras anunciar el "fin del ciclo" de los programas televisivos 'Andrea' y 'Nunca más'.

Andrea Llosa reveló que "no llegó a un acuerdo" con ATV y agradeció al canal "por la oportunidad". | Fuente: Instagram (andreallosabarreto)

Andrea Llosa confirmó su salida de ATV luego de 20 años como conductora. La presentadora de televisión decidió colgar dos videos en sus historias en Instagram donde señaló estar “verdaderamente agradecida” con el canal por el tiempo en que estuvo al mando de los programas Andrea y Nunca más junto con su productora general, Jimena Appiani.

“Acabo de despedirme. Tuve una conversación bastante bonita y creo que así se debe cerrar las historias, agradeciendo y con alegría, con entusiasmo, con motivación y con ganas de hacer otras cosas”, comenzó diciendo Andrea.

Seguidamente, la periodista explicó que su salida se dio luego de que ATV le propusiera hacer “un nuevo formato” tras el “término del ciclo” de Nunca más y Andrea. Sin embargo, contó que no se pusieron de acuerdo.

“Conversaciones van, conversaciones vienen y no llegamos a ponernos de acuerdo. Cosa que no pasa por el cariño y el respeto que ambas partes nos tenemos. Me refiero al canal y a nosotros. Entonces, simplemente dijimos que no. Llegó el momento. No hemos renovado. Nos hemos despedido. Se acercó un montón de gente con la que he trabajado. Ha sido un momento muy feeling”, manifestó.

Finalmente, Andrea Llosa expresó su agradecimiento con su equipo de trabajo y con ATV por el tiempo que se emitió sus programas. “Agradecida, sobre todo, porque el canal siempre ha respetado nuestros contenidos y nos ha respetado y nos ha dejado trabajar con absoluta libertad. Así que terminó el ciclo ATV y sí pronto nos volveremos a ver”, concluyó.

Andrea Llosa anunció el fin del ciclo de los programas televisivos Nunca más y Andrea. | Fuente: Instagram (andreallosabarreto)

Andrea Llosa: “Me despido de ATV, pero mi camino en televisión continúa”

Andrea Llosa compartió un emotivo video en su Instagram donde puso fin a su carrera televisiva en ATV. En el video, la comunicadora afirmó “irse con la satisfacción de lograr que muchos niños tengan apellido”.

De igual manera, contó detalles de los comienzos de su programa Nunca más que estuvo al aire 14 años y donde, con su equipo de producción, empezaron “grabando en la calle”.  

En ese sentido, también recordó el fin del programa Andrea luego de 6 años y 5 meses donde la periodista afirmó haber logrado 252 conciliaciones y haber resuelto más del 50 % de los casos que se vieron en su programa.

“Es difícil no quebrarse después de despedirme de dos programas que se convirtieron en parte de mi vida. Solo tengo palabras de agradecimiento para los equipos que me acompañaron durante 14 años en Nunca más y más de 6 años en Andrea. Gracias por la confianza, por elegirnos de lunes a viernes en el horario estelar y también los domingos”, comenzó diciendo Andrea en la descripción del video.

Asimismo, Llosa agradeció al abogado Roberto Miranda, al conciliador José Andrés Chuman y a su productora general, Jimena Appiani Servat. Finalmente, reiteró su agradecimiento a ATV resaltando su intención continuar y respetar su decisión de “no renovar” el vínculo con el canal.

“Me voy en los mejores términos, agradecida por la libertad que siempre tuve para manejar los contenidos, y por el respeto y el cariño mutuo. Después de casi 20 años, me despido de ATV. Esta etapa se cierra, pero mi camino en la televisión continúa. Nos volveremos a ver muy pronto”, añadió.

Andrea Llosa decidió pasar Año Nuevo fuera del país y sin su pareja Pablo Andrés de Vinatea. | Fuente: Instagram (andreallosabarreto)

Andrea Llosa respondió por qué decidió pasar Año Nuevo fuera del país

Andrea Llosa decidió celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 fuera del país junto a sus hijos, tal como mostró en sus redes sociales. La familia decidió tomar unas vacaciones en Santiago de Chile, sin embargo, la ausencia de su actual pareja, Pablo Andrés de Vinatea, llamó la atención de varios seguidores, lo que dio lugar a especulaciones sobre una posible crisis en la relación.

Ante los comentarios, la periodista decidió pronunciarse para aclarar la situación. A través de sus historias en Instagram, explicó que no se trató de un distanciamiento, sino de una decisión previamente acordada entre ambos y que tiene que ver con pasar más tiempo con sus hijos.

"Recuerden que soy mamá, tengo a mis dos hijos y recuerden también que yo no llegué a la vida de Pablo sola, yo llegué con mis pequeños retoños igual que Pablo llegó a la mía con sus dos hijos. ¿Qué hacemos? Pues nos turnamos, un Año Nuevo nos toca juntos y otro Año Nuevo nos toca con nuestros hijos", manifestó en un video.

