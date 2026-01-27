“Mi amor”: Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman su relación con divertido video en TikTok

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman su relación con trend para parejas en TikTok. | Fuente: TikTok (g.meneses02)

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses están en una relación. Ambos artistas compartieron, por primera vez, un trend para parejas en TikTok mostrando la gran confianza —y el cariño— que se tienen.

En el video, difundido este martes, se ve Meneses y a la estrella de De vuelta al barrio en plena merienda sentados en una mesa uno al costado del otro. El joven actor luce el torso desnudo mostrando sus tatuajes mientras que la actriz se puso un polo negro ancho.

“Nuevo tag de los novios (…) ¿Quién es más intenso? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más tóxico? ¿Quién conduce mejor? ¿Quién es más responsable? ¿Quién es más terco? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es más mentiroso? ¿Quién es más limpio? ¿Quién te cambiaría por un millón de dólares?”, expresa la voz en off del trend.

Es así como Gabriel y Sirena anunciaron el comienzo de su romance. “El final es lo mejor”, escribió el también hijo del actor Javier Meneses.

Eso no es todo. El último domingo, Sirena Ortiz compartió un carrusel de fotos donde disfruta del agua de un río y otras fotos junto a su hermana Raysa en una casa de campo.

De igual manera, otra imagen mostró a la intérprete de Sara Bravo siendo abrazada por Meneses. “Mi amor”, comentó el actor de 23 años teniendo como respuesta emojis de caras enamoradas y un corazón de Sirena.

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz ya se muestran juntos como pareja en redes sociales.Fuente: Instagram (sirenaortizv)

Gabriel Meneses revela que está en una relación con Sirena Ortiz

Gabriel Meneses confirmó que mantiene una relación con Sirena Ortiz desde fines del 2025 por lo que resaltó que ambos están “felices y contentos”.

“Sí, estoy muy feliz y más detalles los daré en el programa (Esto es guerra) como me corresponde, pero estamos felices, bien y tranquilos”, señaló en diálogo con América Espectáculos.

Seguidamente, Meneses, quien fue anunciado para la nueva temporada de Esto es guerra, resaltó que Sirena es “una chica muy talentosa y tiene bastante gente que la apoya y la quiere”. “Ahora estoy tranquilo. Estamos bien. Tratamos de llevar las cosas con calma", añadió.

En ese sentido, resaltó que ahora piensa antes de hablar ya que tienen cuidado de “mucha envidia y mucha mala energía” a su alrededor.

Al ser consultado si se puede hablar de una relación formal con Sirena, el actor respondió: “Si, ya. Ella es mi enamorada y pública. En contra de nuestra voluntad, pero sí (…) Mi corazón está muy feliz, muy tranquilo. Estoy saliendo con una chica increíble, A1. Llevamos saliendo de fines del año pasado, todo se está dando muy bonito”.

Sirena Ortiz agarrando la mano de Gabriel Meneses durante concierto de Bad Bunny.Fuente: Instagram (sirenaortizv)

Gabriel Meneses lamentó filtración de video con Sirena Ortiz

En otro momento, Gabriel Meneses aseguró conocer a la persona que habría filtrado su video romántico con Sirena Ortiz donde ambos se colocan mascarillas faciales sentados en una cama y dándose un beso.

“Hay códigos y, lamentablemente, parece que fue una persona que no sabe eso. Los dos lo tomamos como una falta de respeto porque es una persona con la que yo me cruzo todos los días”, comentó en un video, en TikTok, para Esto es guerra.

En efecto, Meneses precisó que el video habría sido difundido por un amigo cercano por lo que mostró su fastidio por la acción.

“Cuando vi el video, no nos gustó. Llamé (a Sirena) para ver si estaba bien. No me gustó que lo hayan sacado de mejores amigos, algo privado. Uno nunca espera eso de un ‘amigo’. Fue bien incómodo ver las imágenes porque es un video privado”, aseveró.

Por otro lado, mencionó sentirse “traicionado” por la persona que compartió el viedo con Sirena Ortiz.

“Sí, me sentí traicionado. Es una persona con la que me cruzo todos los días. El que te estrecha la mano todos los días, no necesariamente es tu amigo (…) Yo sé quién fue, pero no lo voy a decir. Tampoco soy a dar pistas porque no soy ningún sapo”, exclamó.

Finalmente, dedicó un romántico mensaje para su nueva pareja Sirena Ortiz. “Yo la quiero un montón. Es bella y hermosa”, acotó.