Valeria Piazza confiesa que le negaron la visa para viajar: "Me quedé con los pasajes y el hotel pagado"

La exMiss Perú Valeria Piazza confiesa que le negaron la visa para viajar a Australia. | Fuente: Instagram (valepiazzav)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Pensé que el trámite iba a ser súper fácil", expresó Valeria Piazza al contar que no pudo viajar al extranjero a pesar a de tener visa para Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Valeria Piazza confesó que le negaron la visa para viajar. La exMiss Perú reveló que tenía planeado ir a Australia este miércoles pero que, desde el consulado, le negaron poder trasladarse al país oceánico para disfrutar de sus vacaciones.

Fue en el programa Espectáculos de Verano que el productor Diego Hurtado Giuffra recordó que la modelo iba a estar fuera del país. "Valeria, ¿tú no te ibas a Australia?", le preguntó.

"El miércoles me iba a ir a Australia. No me dieron la visa. Yo tengo mi visa para Nueva Zelanda. Tengo mi visa para Estados Unidos", contestó Piazza mostrando su tristeza por la cancelación de su viaje.

"Pensé que el trámite para Australia iba a ser súper fácil y la verdad es que no. Me faltó meter papeles para justificar que yo tengo un trabajo acá, debía poner, tal vez, estados de cuenta", agregó la presentadora de televisión.

En efecto, la exreina de belleza consideró que le faltó llevar "una carta para que sepan que trabaja en América Televisión" y que no tenía ninguna intención de quedarse a vivir allá. "Era bastante complicado (…) me quedé con todo, con mis pasajes, con mis hoteles y todo pagado", sostuvo.

Finalmente, aconsejó a sus seguidores que quieran viajar a Australia que aprenden lo que le pasó a ella. "Si se van a Australia ya saben lo que me pasó a mí (…) Ya no me voy, ya aprendí la lección (…) Me quedo acá trabajando", concluyó.

Valeria Piazza está casada con Pierre Cateriano desde el 19 de noviembre de 2022. | Fuente: Instagram (valepiazzav)

Valeria Piazza dejó la conducción de América Hoy

Valeria Piazza dejó la conducción de América Hoy el último viernes 3 de octubre. La exreina de belleza peruana se despidió de sus seguidores y sus compañeros del magazine anunciando su salida luego de haber vuelto en abril de 2025 en reemplazo de Brunella Horna.

En la última emisión del programa televisivo, la modelo y exMiss Perú mencionó que su salida de América Hoy ya estaba prevista para antes, pero que decidió prolongarla.

"Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en América Hoy. De hecho, iba a ser hasta el 31 de julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga”, expresó.

Del mismo modo, explicó que su alejamiento de América Hoy es para enfocarse en otros proyectos profesionales.

“Yo quiero agradecerles a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con el productor Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, qué cumplir con los contratos”, sostuvo.

¿Valeria Piazza descartó regresar a América Hoy?

A pesar de anunciar su salida, Valeria Piazza no cerró la posibilidad de regresar en otra oportunidad al programa América Hoy sea como invitada o conductora.

“Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero. Vamos a ver qué pasa más adelante, yo siempre digo que lo he dado toda esta temporada, siento que nos hemos divertido muchísimo. Más que compañeros somos amigos”, manifestó.

Acto seguido, Ethel Pozo mencionó su pesar por la partida de Piazza del programa esperando que pronto pueda regresar. "Te vamos a extrañar y esperamos de verdad que vengas prontito", exclamó la hija de Gisela Valcárcel.

Es así como la presentadora de televisión se emocionó deslizando que no es un adiós definitivo. "Claro que sí. Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá. He aprendido muchísimo de la televisión este año, he crecido en la carrera y en la conducción", dijo Valeria derramando unas lágrimas.

