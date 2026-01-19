Valeria Piazza confiesa que le negaron la visa para viajar: "Me quedé con los pasajes y el hotel pagado"

Valeria Piazza confesó que le negaron la visa para viajar. La exMiss Perú reveló que tenía planeado ir a Australia este miércoles pero que, desde el consulado, le negaron poder trasladarse al país oceánico para disfrutar de sus vacaciones.

Fue en el programa Espectáculos de Verano que el productor Diego Hurtado Giuffra recordó que la modelo iba a estar fuera del país. "Valeria, ¿tú no te ibas a Australia?", le preguntó.

"El miércoles me iba a ir a Australia. No me dieron la visa. Yo tengo mi visa para Nueva Zelanda. Tengo mi visa para Estados Unidos", contestó Piazza mostrando su tristeza por la cancelación de su viaje.

"Pensé que el trámite para Australia iba a ser súper fácil y la verdad es que no. Me faltó meter papeles para justificar que yo tengo un trabajo acá, debía poner, tal vez, estados de cuenta", agregó la presentadora de televisión.

En efecto, la exreina de belleza consideró que le faltó llevar "una carta para que sepan que trabaja en América Televisión" y que no tenía ninguna intención de quedarse a vivir allá. "Era bastante complicado (…) me quedé con todo, con mis pasajes, con mis hoteles y todo pagado", sostuvo.

Finalmente, aconsejó a sus seguidores que quieran viajar a Australia que aprenden lo que le pasó a ella. "Si se van a Australia ya saben lo que me pasó a mí (…) Ya no me voy, ya aprendí la lección (…) Me quedo acá trabajando", concluyó.