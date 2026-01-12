Youna revela complicaciones en su salud tras cirugía por cáncer: "Tengo un dolor que no se imaginan"

Youna reveló complicaciones en su salud tras una cirugía que se realizó en Estados Unidos para tratarse el cáncer el cual le fue diagnosticado meses atrás.

Por medio de una transmisión en TikTok, el músico señaló que sufrió "fuertes dolores" en su riñón luego de que fuera operado. "Ayer me dijeron que me lesionaron el riñón en la intervención, me imagino yo que fue una negligencia médica, voy a tratar de llegar más a fondo durante todo este proceso", sostuvo.

En ese sentido, mencionó haberse quedado más tiempo de lo pensado en el hospital por lo que mencionó un probable retroceso en su quimioterapia.

"Obviamente estoy con mi tema del cáncer, con la quimioterapia y todo, pero estaba mejorando bastante (…) y de la nada por una mala intervención estar 7 casi 8 días internado con un dolor que no se imaginan (…) me voy a mi casa con medicamentos, antibióticos", comentó.

No obstante, a pesar de la complicación, la expareja de Samahara Lobatón resaltó que se estaría yendo a su casa tras estar siete días internado. "Al fin me voy a mi casa. Tuve una infección renal y una lesión en el riñón y los dolores fueron fuertemente horribles", expresó en uno de sus mensajes en Instagram.

Samahara Lobatón mostró apoyo a su expareja Youna tras diagnóstico de cáncer

Después de que su expareja Youna confesara que fue diagnosticado con cáncer, Samahara Lobatón le mostró su apoyo en este momento difícil para su salud.

A través de las redes sociales, la influencer hizo un juego de preguntas donde sus seguidores le preguntaron sobre sus hijos; pero una de ellas fue “¿Estás apoyando al papá de tu hija Xianna?”.

Sin entrar en detalles, Samahara respondió: “Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él. Por su mayor motivo de vida su hija que lo ama y lo adora”, escribió junto a la foto de su hija mayor, fruto de su relación con Youna.

Asimismo, resaltó que tienen una buena relación de padres y siempre estará para respaldarlo:

“Más allá de todos los problemas que hayamos tenido él y yo, estos últimos meses hemos tenido una muy buena relación de padres y la noticia llegó cuando nos hablábamos muy bien, mi familia y yo siempre estaremos con él, es el papá de Xianna. Desde el día uno como se lo he demostrado, sabe que estoy para lo que él necesite”, agregó.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, anunció que fue diagnosticado con cáncer

Youna, expareja de la influencer Samahara Lobatón, informó mediante su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y afecta a los tejidos del organismo encargados de la formación de la sangre.

De acuerdo con su testimonio, recibió la noticia el 21 de noviembre, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando. Tras acudir a un centro médico, el especialista dio con el diagnóstico.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", indicó en un video.

Youna detalla el tratamiento que seguirá contra el cáncer

En ese sentido, Youna señaló que fue sometido a una biopsia y permaneció internado durante varios días. "Me quedé internado como siete días (…) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné", agregó.

Según explicó, el tipo de cáncer que padece puede ser tratado mediante quimioterapias y medicamentos orales. "Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio", detalló.

Antes de concluir, el joven barbero dejó un mensaje en el que explicó cómo viene afrontando este proceso.

"Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo.... Vamos a vivir el hoy, porque mañana ya no sé qué va a pasar", añadió.

Youna revela que sufrió una infección renal y una lesión en el riñón tras cirugía.Fuente: Instagram (flockogram)