Silvia Cornejo celebró su cumpleaños con Jean Paul Gabuteau a pesar de 'ampay' con expareja Analía Jiménez

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Acompañada de Maju Mantilla, Silvia Cornejo, la exconductora estuvo en Asia celebrando su cumpleaños con Jean Paul Gabuteau, quien apareció abrazando a su expareja en noviembre.

Silvia Cornejo celebró su cumpleaños 39 en una casa de playa en Asia acompañada de Maju Mantilla, entre otras amistades, el último viernes 9 de enero.

La personalidad de televisión también fue vista compartiendo dicha celebración con Jean Paul Gabuteau a pesar de que este fuera protagonista de un 'ampay' junto a su expareja Analía Jiménez.

De acuerdo con imágenes difundidas por Amor y fuego este lunes, se puede ver a Jean Paul Gabuteau usando unos jeans azules clásicos, un polo manga larga blanco y azul y una gorra. Frente a él está Silvia Cornejo, quien luce un colorido vestido naranja.

En seguida, se ve cómo la actual pareja de Silvia Cornejo prepara la parrilla con la que se servirán la comida a los invitados. Del mismo modo, el programa de espectáculos pudo registrar también cuando ambos conversan.

Cabe recalcar que, anteriormente, Silvia también estuvo bailando con el padre de su pequeño hijo. Esto, días después de que se viera al empresario en comprometedoras imágenes con Analía Jiménez difundidas por el programa Magaly TV: La Firme.

A pesar de las explícitas imágenes, Cornejo parece estar bien en su relación con Jean Paul Gabuteau con quien tiene un hijo en común. ¿Los seguiremos viendo juntos y felices? Esperemos.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau reaparecieron juntos bailando

Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau fueron captados bailando juntos durante una salida nocturna, días después de que se difundiera un 'ampay' en el que el empresario aparece con su expareja Analía Jiménez. Las imágenes fueron presentadas en el programa Amor y Fuego.

La aparición de la pareja llamó la atención de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes expresaron su sorpresa al ver a la exconductora compartiendo con su esposo como si nada hubiera pasado.

"No lo puedo creer. Ella sabe cómo son las cosas y ha aceptado y la otra también. Par de incondicionales", opinó Gigi tras el informe. Por su parte, Rodrigo señaló: "Tienen una relación abierta. Tienen una poli-relación".

La propia Silvia Cornejo evitó hablar sobre la supuesta infidelidad del padre de su único hijo con Jiménez.

"Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero yo no quisiera declarar nada (…) lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más", declaró a la prensa.

Las imágenes que generaron controversia

El 'ampay' que antecede a esta reaparición mostró a Jean Paul Gabuteau en el balcón de un departamento junto a Analía Jiménez, en una situación muy comprometedora. Las imágenes se difundieron en el programa Magaly Tv, la Firme.

Al respecto, Silvia Cornejo fue abordada por la prensa y decidió pronunciarse brevemente: "Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero yo no quisiera declarar nada", señaló en un primer momento.

Posteriormente, añadió: "Verán que yo hace casi más de 3 años que no doy ningún tipo de declaración y yo prefiero evitar. Yo no decir nada al respecto. Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más".

