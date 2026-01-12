Silvia Cornejo celebró su cumpleaños con Jean Paul Gabuteau a pesar de 'ampay' con expareja Analía Jiménez

Silvia Cornejo celebró su cumpleaños 39 en una casa de playa en Asia acompañada de Maju Mantilla, entre otras amistades, el último viernes 9 de enero.

La personalidad de televisión también fue vista compartiendo dicha celebración con Jean Paul Gabuteau a pesar de que este fuera protagonista de un 'ampay' junto a su expareja Analía Jiménez.

De acuerdo con imágenes difundidas por Amor y fuego este lunes, se puede ver a Jean Paul Gabuteau usando unos jeans azules clásicos, un polo manga larga blanco y azul y una gorra. Frente a él está Silvia Cornejo, quien luce un colorido vestido naranja.

En seguida, se ve cómo la actual pareja de Silvia Cornejo prepara la parrilla con la que se servirán la comida a los invitados. Del mismo modo, el programa de espectáculos pudo registrar también cuando ambos conversan.

Cabe recalcar que, anteriormente, Silvia también estuvo bailando con el padre de su pequeño hijo. Esto, días después de que se viera al empresario en comprometedoras imágenes con Analía Jiménez difundidas por el programa Magaly TV: La Firme.

A pesar de las explícitas imágenes, Cornejo parece estar bien en su relación con Jean Paul Gabuteau con quien tiene un hijo en común. ¿Los seguiremos viendo juntos y felices? Esperemos.