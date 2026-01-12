Últimas Noticias
Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos y acuden a iglesia evangélica tras su separación

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos y acuden a iglesia evangélica tras su separación.
| Fuente: Instagram (samaharalobatonklug)
por Harold Quispe

¿Regresaron? Luego de anunciar su separación en diciembre, Samahara Lobatón fue vista en el departamento del padre de sus dos últimos hijos para luego ir a una iglesia en Lince.

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecieron juntos en público semanas después de anunciar su separación debido a una supuesta infidelidad del músico deslizada en un polémico comunicado compartido en redes sociales por la hija de Melissa Klug.

Ahora, las cámaras de Amor y fuego captaron a Bryan Torres dentro del departamento de Samahara Lobatón. En las imágenes, se ve cómo ambos están en la misma sala. Ella le acaricia la cabeza mientras él parece recibir con normalidad el gesto cariñoso de la influencer.

Del mismo modo, el programa de espectáculos resaltó que Torres no salió del domicilio por lo que pasó toda la noche junto a la madre de sus dos últimos hijos, avivando así una posible reconciliación.

Eso no es todo. Samahara y el también compositor fueron grabados llegando a una iglesia evangélica ubicada en Lince. Bryan sale de la camioneta donde estaban sus pequeños hijos. Del mismo vehículo sale Lobatón cargando a su pequeña hija mientras que Torres saca el coche para poner a su último hijo.

Cabe resaltar que ni Bryan Torres ni Samahara Lobatón han confirmado su reconciliación. Sin embargo, la pareja ya se muestra reunida con su familia lo que deslizaría que se dieron otra oportunidad en su relación.

"Salen del templo y regresan a casa. Ya sabemos que ese escándalo (de la separación) fue para los regalos de Navidad. Ahora, ¿con qué cuento nos saldrán?", expresó la voz en off del reportaje de Amor y fuego.

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras poner fin a su relación con Bryan Torres.
Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras poner fin a su relación con Bryan Torres. | Fuente: Instagram

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres: "Los límites fueron vulnerados"

En diciembre de 2025, Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres. Por medio de un comunicado, la hija de Melissa Klug resaltó que su decisión se dio debido a “una falta de respeto y compromiso” del cantante y padre de sus dos últimos hijos.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, la también influencer resaltó que ya había advertido a Bryan Torres que “no aceptaría ninguna situación” que pueda vulnerar la “tranquilidad” de su familia.

"Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de muestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, sostuvo.

Seguidamente, Samahara, quien es la hija de Klug con el exjugador Abel Lobatón, mencionó que “cierra esta etapa con la frente en alto”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló.

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó.

Bryan Torres responde a Samahara Lobatón: “No hubo infidelidad”

Bryan Torres decidió responder al comunicado de Samahara Lobatón, quien mencionó que hubo “una falta de respeto” de parte de este.  

Fue en su cuenta de Instagram que el músico recalcó que su primera hija (con Sandra Jiménez) y los demás familiares de su entorno, saben lo que realmente sucedió.

“Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. ¡Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuando hay que irse, hay que irse! ¡En el momento exacto, sin esperar más!”, añadió Torres.

En ese sentido, descartó que la ruptura con Samahara haya sido por una infidelidad. “No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que seguirá con sus proyectos y que seguirá velando por el bienestar de sus tres pequeños hijos.

“¡Así que seguiré con mi vida tranquila como lo vengo haciendo, estoy puesto solo el trabajo y mis hijos! Esto no me lo ha redactado nadie, lo hablo desde mi corazón”, acotó.

Samahara Lobatón Bryan Torres

