Romina Gachoy revela crisis de pareja con Jean Paul Santa María por propuesta para reality en España

Romina Gachoy reveló que viene atravesando una crisis de pareja con Jean Paul Santa María.
| Fuente: Instagram (romina.gachoy)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"No sé si siga en Perú", expresó la modelo uruguaya entre lágrimas. Por su parte, su pareja Jean Paul Santa María negó que haya prohibido a Romina Gachoy ir al programa.

Romina Gachoy sorprendió a todos sus seguidores al revelar una crisis de pareja con Jean Paul Santa María. La modelo uruguaya apareció muy cabizbaja en un live que hizo en su cuenta de Instagram donde reveló que no la pasa nada bien en su relación a pesar de mostrarse en besos con el cantante el último 4 de diciembre, día de su cumpleaños.

“Necesito pensar un poco en mí. Sé que este año seré una Romina diferente. Me cuesta demasiado bastante separarme de mi familia (…) Hay muchas situaciones externas que a mí me han puesto en este lugar de ser muy fuerte a pasar a romperme”, comenzó diciendo la también modelo de OnlyFans.

En efecto, Gachoy recalcó que ha venido teniendo “problemas” en su relación con Santa María. “La tristeza y la depresión es algo que te puede llegar a consumir al punto que no puedes dar lo mejor”, exclamó entre lágrimas.

En ese sentido, resaltó sentirse “muy incomprendida” en los últimos días luego de que recibiera una propuesta para ir a un reality show en España junto a Jean Paul Santa María. “Nos han ofrecido a los dos para poder ingresar”, explicó.

No obstante, la también influencer resaltó la negativa de Jean Paul para ir con ella debido a que “está construyendo una carrera musical en Perú”.  “No está en sus expectativas poder agarrar y meterse en un reality”, añadió.

Finalmente, Romina no descartó irse sola a España dejando a sus tres hijos con Jean Paul Santa María. “No sé qué pueda suceder, no sé si el próximo año siga aquí en Perú. No sé si se dé, porque estoy en negociaciones, pero esta es la situación ahora”, remarcó.

Jean Paul Santa María negó que haya prohibido a Romina Gachoy ir a España para reality show.
| Fuente: Instagram (romina.gachoy)

Jean Paul Santa María rompe su silencio tras declaraciones de Romina Gachoy

Por otro lado, Jean Paul Santa María decidió pronunciarse ante los rumores de una supuesta separación de Romina Gachoy.

El cantante mencionó que no tiene problemas en que su pareja viaje a España para poder estar en un reality.  “Yo he conversado con ella. Entiendo que es una gran oportunidad para ambos, yo no puedo porque tengo contratos hasta el 2026 que no me permiten viajar”, declaró en diálogo con América Hoy.

En efecto, el también presentador de televisión resaltó que debe quedarse para no perder “la credibilidad” ante su público y por los contratos firmados que tiene hasta abril y en octubre del próximo año.

“Lo cierto es que es muy complicado que yo pueda viajar.  Yo le dije a Romina que vaya porque sí considero que es una oportunidad”, expresó.

En otro momento, consideró que Romina Gachoy “se dejó llevar por sus emociones” cancelando una sesión de fotos que ambos tenían programada. No obstante, el exintegrante de Gran Orquesta Internacional contó que siempre está pendiente de su pareja, pero que prefiere guardar sus sentimientos y no hacerlos públicos.

“Lo que sucede, es que no está pasando lo que ella quiere que es que vayamos los dos al reality (…) Yo le dije que no era necesario (que lo diga en público). Internamente, yo la abracé y lloró conmigo”, acotó.

Romina Gachoy celebró su cumpleaños con Jean Paul Santa María

Romina Gachoy celebró su cumpleaños con Jean Paul Santa María el último 4 de diciembre. El cantante compartió una foto encima de un yate besando a la modelo uruguaya con un emotivo mensaje que dejaba claro su amor por ella.

"Otro año más de tu vida y yo sintiéndome afortunadísimo de estar a tu lado y como siempre te digo: ¡Es tu santo, pero el regaladaso soy yo, por tenerte en mi vida!", escribió.

Del mismo modo, Jean Paul expresó sus mejores deseos para la también empresaria. "¡Que todas tus metas se cumplan y que sigas siendo sinónimo de lo más bonito que existe en este mundo para quienes te amamos!", agregó.

Cabe resaltar que Romina Gachoy y Jean Paul Santa María terminaron su relación en setiembre de 2023. Sin embargo, meses después la pareja retomó su romance dejándose ver en televisión y en redes sociales.

“Gracias a todos por el pollo y por el amor que me viene dando. Me siento mucho mejor. Gracias a mi familia y a ustedes”, sostuvo la modelo en un reciente post en Instagram.

romina gachoy jean paul santa maria

