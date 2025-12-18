Romina Gachoy revela crisis de pareja con Jean Paul Santa María por propuesta para reality en España

Romina Gachoy sorprendió a todos sus seguidores al revelar una crisis de pareja con Jean Paul Santa María. La modelo uruguaya apareció muy cabizbaja en un live que hizo en su cuenta de Instagram donde reveló que no la pasa nada bien en su relación a pesar de mostrarse en besos con el cantante el último 4 de diciembre, día de su cumpleaños.

“Necesito pensar un poco en mí. Sé que este año seré una Romina diferente. Me cuesta demasiado bastante separarme de mi familia (…) Hay muchas situaciones externas que a mí me han puesto en este lugar de ser muy fuerte a pasar a romperme”, comenzó diciendo la también modelo de OnlyFans.

En efecto, Gachoy recalcó que ha venido teniendo “problemas” en su relación con Santa María. “La tristeza y la depresión es algo que te puede llegar a consumir al punto que no puedes dar lo mejor”, exclamó entre lágrimas.

En ese sentido, resaltó sentirse “muy incomprendida” en los últimos días luego de que recibiera una propuesta para ir a un reality show en España junto a Jean Paul Santa María. “Nos han ofrecido a los dos para poder ingresar”, explicó.

No obstante, la también influencer resaltó la negativa de Jean Paul para ir con ella debido a que “está construyendo una carrera musical en Perú”. “No está en sus expectativas poder agarrar y meterse en un reality”, añadió.

Finalmente, Romina no descartó irse sola a España dejando a sus tres hijos con Jean Paul Santa María. “No sé qué pueda suceder, no sé si el próximo año siga aquí en Perú. No sé si se dé, porque estoy en negociaciones, pero esta es la situación ahora”, remarcó.