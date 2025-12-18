"Yo trabajo desde los 15 años": Xiomy Kanashiro le responde a Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro le responde a Darinka Ramírez. La actual pareja de Jefferson Farfán no dudó en referirse a la madre de la última hija del exfutbolista peruano, quien afirmó que "no la mantienen" y que tiene que "facturar" por la pequeña.

Es así como Xiomy fue consultada por La noche habla sobre las recientes declaraciones de Darinka Ramírez, quien mantuvo una relación con Farfán entre el 2023 y 2024.

"Bueno, en mi casa me enseñaron a no hablar de otras mujeres. Como lo digo una y mil veces, no la conozco, le deseo lo mejor a ella y a todo el mundo", comenzó diciendo Kanashiro, quien ya lleva 10 meses de romance confirmado con el exdelantero de Alianza Lima.

Asimismo, destacó que, si bien considera que Darinka es la madre de la pequeña hija de Jefferson Farfán, mencionó no sentirse aludida por sus palabras.

"Por el lado de ‘mantenida’ no me siento aludida, yo demuestro con acciones, no palabras, vengo trabajando desde los 15 años y no por tener una pareja que tiene dinero una mujer debe dejar de trabajar", concluyó en mensajes enviados al mencionado programa de espectáculos.