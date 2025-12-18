Últimas Noticias
"Yo trabajo desde los 15 años": Xiomy Kanashiro le responde a Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro se refirió a las declaraciones de Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán.
Xiomy Kanashiro se refirió a las declaraciones de Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)/(darinkaramirezl)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Xiomy Kanashiro se refirió a las declaraciones de Darinka Ramírez, quien aseguró que "no la mantienen" y que tiene que "facturar" por la pequeña hija que tiene con Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro le responde a Darinka Ramírez. La actual pareja de Jefferson Farfán no dudó en referirse a la madre de la última hija del exfutbolista peruano, quien afirmó que "no la mantienen" y que tiene que "facturar" por la pequeña.

Es así como Xiomy fue consultada por La noche habla sobre las recientes declaraciones de Darinka Ramírez, quien mantuvo una relación con Farfán entre el 2023 y 2024.

"Bueno, en mi casa me enseñaron a no hablar de otras mujeres. Como lo digo una y mil veces, no la conozco, le deseo lo mejor a ella y a todo el mundo", comenzó diciendo Kanashiro, quien ya lleva 10 meses de romance confirmado con el exdelantero de Alianza Lima.

Asimismo, destacó que, si bien considera que Darinka es la madre de la pequeña hija de Jefferson Farfán, mencionó no sentirse aludida por sus palabras.

"Por el lado de ‘mantenida’ no me siento aludida, yo demuestro con acciones, no palabras, vengo trabajando desde los 15 años y no por tener una pareja que tiene dinero una mujer debe dejar de trabajar", concluyó en mensajes enviados al mencionado programa de espectáculos.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro.
Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)

¿Darinka Ramírez mandó una indirecta Xiomy Kanashiro?

Días atrás, Darinka Ramírez se refirió a Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán. Al respecto, mencionó que, si bien Xiomy mantiene un romance con el exintegrante de la selección peruana, recordó que ella es la madre de su última hija.

“En realidad, no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja (de Jefferson Farfán), pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que vamos a tener por ahí una relación, si es algo fijo del papá de mi hija”, declaró.

Del mismo modo, Darinka, quien semanas atrás debutó como cantante de reguetón, resaltó que "no la mantienen" y recalcó que "tiene que facturar" por su hija que tiene con exdelantero nacional.

"Yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común, a mí no me mantienen. Tengo que suplir las necesidades de mi hija”, manifestó a Trome.

En otro momento, Ramírez cuestionó que Farfán haya ido a celebrar el cumpleaños de su hija hace unos días luego de más de “cuatro meses” de estar ausente. “Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado cuatro meses”, mencionó.

Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson Farfán.
Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram (darinkaramirezl)

Darinka Ramírez aseguró que "no tiene nada en contra" de Jefferson Farfán

Darinka Ramírez aseguró que no tiene nada en contra de su expareja Jefferson Farfán. La influencer y madre de la última hija del exfutbolista descartó guardar algún tipo de rencor y que, por el contrario, quiere “llevar la fiesta en paz” por el bienestar de su pequeña.

"No tengo nada en contra de él (Jefferson Farfán). Yo siempre he querido llevar la fiesta en paz porque jamás hablé de él. Lo único que busco es lo mejor para mi hija", declaró Darinka a Trome.

De igual manera, reveló que sigue recibiendo invitaciones para grabar comerciales y demás videos publicitarios. "Me agrada todo esto, es algo nuevo para mí. Además, mi hija también va a estar expuesta toda la vida por su papá, así que tiene que aprender", acotó.

Cabe mencionar que Darinka Ramírez participó en El valor de la verdad en junio de este año llevándose 20 mil soles. Ella habló de Jefferson Farfán asegurando que la engañó con la modelo Denaly López y que vio un depósito que hizo el exdeportista a Xiomy Kanashiro.

Darinka Ramírez Xiomy Kanashiro Jefferson Farfán

