"Me siento muy destrozado": Toño Centella se pronuncia luego de que detonaran un explosivo en su discoteca

Horas después del atentado contra su discoteca Amnesia, ubicada en el distrito de Carabayllo, el cantante Antonio Domínguez, conocido artísticamente como Toño Centella, se pronunció a través de un comunicado, en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y aclaró que el local no se encontraba en funcionamiento al momento del ataque.

"Yo no sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto que me está pasando. El local Amnesia ya no estaba funcionando hace buen tiempo. El local estuvo cerrado, no hubo baile, fiesta, nada de nada y de la nada meten una piña al local, destrozando la puerta y tantas cosas", indicó.

El cantante precisó que el atentado solo causó daños materiales; sin embargo, recalcó que no es la primera vez que sufre un ataque de este tipo. "Solo fueron daños materiales porque, como les digo, ese local ya está cerrado, pero aun así siguen causando daño", agregó.

Pese al atentado, Toño Centella afirmó que no se dejará intimidar y continuará ofreciendo sus presentaciones: "Yo seguiré trabajando con lo mío, cantando por todo el Perú y el mundo, pero siempre con alerta y tino".

Finalmente, dirigió un mensaje a las autoridades y a los medios de comunicación para alzar su voz ante cómo Lima Norte sigue a merced de las bandas criminales.



"Por todo lo que está pasando en Lima Norte me siento muy destrozado, triste y consternado. Solo me queda seguir adelante", concluyó.

Los detalles de lo que ocurrió en el local de Toño Centella

Un atentado con explosivo se registró en la puerta del local de Toño Centella, ubicado en la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Santa Isabel, en el distrito de Carabayllo. El ataque fue perpetrado por sujetos desconocidos y causó severos daños materiales en el frontis del local nocturno.

Un equipo de RPP que acudió al lugar constató que la puerta principal quedó destruida, parte del concreto de la fachada se desprendió y la luminaria del establecimiento resultó completamente dañada. Al momento de la detonación, la discoteca se encontraba cerrada, por lo que no se registraron personas heridas ni víctimas mortales.

Este no es el primer atentado contra el local vinculado al cantante. En noviembre de 2024, la discoteca fue blanco de un ataque con armas de fuego que dejó al menos tres personas heridas, mientras que en diciembre del mismo año se reportó otro incidente con un artefacto explosivo.

Tras el nuevo ataque, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes. Asimismo, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizó análisis técnicos para determinar el tipo de detonante utilizado.

El local cuenta con cámaras de seguridad, las cuales podrían aportar imágenes relevantes para la investigación.

Toño Centella se pronunció luego de que detonaran un explosivo en su discoteca. | Fuente: RPP