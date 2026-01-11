“Hermano, qué pena tan grande”: Josimar se despide de Yeison Jiménez tras su fallecimiento en accidente aéreo

El cantante peruano Josimar Fidel expresó su profundo dolor por la muerte del artista colombiano Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo. A través de un sentido mensaje, el intérprete recordó la cercanía que mantenían y lamentó la repentina partida de quien fue no solo un colega, también un amigo cercano.

Josimar reveló que apenas una semana antes del accidente ambos habían conversado y compartido planes para volver a trabajar juntos en una nueva canción. “Todavía no lo puedo creer”, escribió, al destacar la amistad sincera que los unía y la humildad y talento que caracterizaban a Jiménez.

“Gracias por tu amistad sincera, gracias por permitirme grabar contigo, gracias por tu humildad, tu talento y tu corazón tan grande. Te vas físicamente, pero tu voz, tu legado y tus recuerdos se quedan para siempre con nosotros”.

Ambos artistas colaboraron en el tema El aventurero, una de las canciones más conocidas del repertorio de Yeison Jiménez, grabación que fortaleció su vínculo profesional y personal. En su mensaje, Josimar agradeció la oportunidad de haber compartido estudio y escenario con el cantante colombiano, resaltando el legado musical que deja.

El salsero también dedicó palabras de consuelo a los familiares de Yeison Jiménez y a las familias de las personas que lo acompañaban al momento del accidente, pidiendo fortaleza y resignación ante la irreparable pérdida. “Hermano, qué pena tan grande… vuela alto. Siempre vivirás en nuestra música y en nuestro corazón. Descansa en paz, amigo mío”.

Yeison Jiménez soñó que moriría en un accidente aéreo

El pasado 20 de diciembre, en un programa de televisión, Yeison Jiménez contó que tres veces soñó con siniestros aéreos y en uno de ellos moría.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: 'Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'”, dijo en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión.

El artista agregó: “En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”, como efectivamente sucedió el sábado 10 de enero en la vida real.



En otra entrevista Jiménez explicó que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban quince días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.



Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo lo impactó profundamente porque “fue muy crítico”.